WP: Szijjártó suna direct la Moscova de la întâlnirile UE ca să-l informeze pe Lavrov. "Practic, Moscova era la masa discuțiilor"

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, îl suna pe ministrul de Externe rus Serghei Lavrov în timpul pauzelor de la reuniunile UE și îl informa despre ce se discuta, scrie The Washington Post.

Publicația americană citează un oficial european din domeniul securității care, sub protecția anonimatului, susține că Szijjártó îl suna pe Lavrov pentru a-l informa rapid despre ce se discuta și care erau posibilele decizii ale Uniunii Europene.

Prin această comunicare apropiată, Rusia ar fi fost, în mod efectiv, prezentă la masa negocierilor UE timp de mai mulți ani.

Prin astfel de apeluri, "fiecare întâlnire a UE de ani de zile a avut practic Moscova la masă", a spus oficialul.

"Orban a fost unul dintre cele mai bune atuuri ale Rusiei", a declarat unul dintre oficialii occidentali. "Este greu de imaginat că rușii nu ar fi pregătiți să ajute dacă lucrurile ar merge prost."

Ani de zile, guvernul Orban a oferit Moscovei o fereastră vitală către discuțiile sensibile din UE, atât prin accesul fizic al aliaților săi din guvernul ungar, cât și prin faptul că ar fi înlesnit accesul hackerilor ruși la rețeaua de calculatoare a Ministerului de Externe al Ungariei, au declarat mai mulți oficiali europeni actuali și foști din domeniul securității, inclusiv Ferenc Fresz, fostul șef al Serviciului de Apărare Cibernetică al Ungariei, care a vorbit despre atacurile cibernetice rusești.

Ministrul ungar de Externe nu a comentat deocamdată aceste informații.

Tusk: "Aveam bănuieli în acest sens de multă vreme"

"Vestea că oamenii lui Orbán informează Moscova în detaliu despre ședințele Consiliului UE nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Aveam bănuieli în acest sens de multă vreme. Acesta este unul dintre motivele pentru care iau cuvântul doar când este absolut necesar și spun doar atât cât este necesar.", a declarat Donald Tusk, premierul Poloniei, ca reacție la aceste informații.

The news that Orbán’s people inform Moscow about EU Council meetings in every detail shouldn’t come as a surprise to anyone. We’ve had our suspicions about that for a long time. That’s one reason why I take the floor only when strictly necessary and say just as much as necessary. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2026

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, Szijjártó a efectuat 16 vizite oficiale la Moscova. Cea mai recentă a avut loc pe 4 martie 2026, când s-a întâlnit cu liderul rus, Vladimir Putin.

În ultima perioadă, mai multe scandaluri internaționale de amploare au implicat guvernul ungar. Presa a relatat anterior că serviciile de informații ruse ar fi plănuit să însceneze o tentativă de asasinat împotriva premierului Viktor Orbán, cu scopul de a influența rezultatul alegerilor din Ungaria.

Anterior, un alt raport a susținut că autoritățile ungare au torturat cetățeni ucraineni reținuți. Potrivit informațiilor apărute în presă, angajați ai băncii de stat ucrainene Oschadbank ar fi fost supuși unor injecții cu așa-numitul "ser al adevărului" pentru a li se obține mărturisiri.

Ca reacție, Ministerul de Externe al Ucrainei a cerut deschiderea unei anchete privind utilizarea unor metode de tip KGB împotriva angajaților ucraineni din transportul de valori.