Începe reuniunea țărilor G7, în Franța. Macron speră ca Donald Trump să nu plece mai devreme de la summit-ul din Evian

Summitul G7 de la Evian are loc între 15 și 17 iunie. Foto: Getty Images

Emmanuel Macron, gazda summitului G7 de la Evian-les-Bains, a elaborat o agendă menită să fie cât mai pe placul lui Donald Trump, însă nu se știe dacă Președintele SUA, un participant la summit cu un comportament imprevizibil, va rămâne pe toată durata celor trei zile sau dacă va perturba lucrurile în fiecare oră petrecută acolo. Summitul G7 de la Evian are loc în perioada 15 - 17 iunie, scrie The Gurdian.

Președintele SUA a părăsit ultimul summit G7 de la Kananaskis, Canada, mai devreme, pentru a se ocupa de războiul cu Iran. El chiar a și insultat ​​gazda acestui summit înainte de a părăsi Canada anul trecut, descriindu-l pe Macron ca fiind „în căutare de publicitate” și adăugând: „În mod intenționat sau nu, Emmanuel Macron greșește întotdeauna”.

Macron, care va participa la cel de-al 10-lea summit G7, a ales să nu se supăre și chiar a amânat începerea summitului pentru a-i permite lui Trump să-și sărbătorească cea de-a 80-a aniversare cu un eveniment UFC pe peluza Casei Albe. Macron organizează o cină la Versailles miercuri seară ca recompensă dacă Trump rămâne cele pe tot parcursul celor trei zile, iar oficialii francezi spun că Trump adoră aurul palatului și insistă că cei doi bărbați se respectă reciproc.

Rapoartele de la Washington sugerează că Președintele SUA nu a fost într-o dispoziție festivă, iar tentația pentru el va fi să-i insulte pe cei șase lideri G7, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Marea Britanie (n.r. - al 7-lea lider e SUA), pentru lipsa de loialitate de a se alătura planului său anterior de redeschidere a Strâmtorii Ormuz prin forță.

În cel mai bun caz, Trump va cere o forța operativă navală franco-britanică planificată pentru a impune restabilirea libertății de navigație, așa cum este subliniată în memorandumul comun de înțelegere SUA-Iran.

Ceilalți lideri ai G7, toți opozanți războiului din Iran, printre care și cancelarul german, Friedrich Merz, care l-a descris drept o umilință pentru SUA, vor trebui să decidă dacă să privească înainte sau să dea un verdict asupra unui război care a dat peste cap economia mondială.

Trump pare să nege impactul economic al războiului. Săptămâna trecută, el a declarat pentru Fox News că prețurile petrolului nu au crescut atât de mult pe cât au prezis mulți, adăugând: „Știți ce îmi place cu adevărat. Îmi place inflația”

Într-un raport publicat joi, Banca Mondială a redus previziunile de creștere economică mondială pentru acest an de la 2,9% la 2,5%, aducând creșterea la cel mai scăzut nivel global de la pandemia de Covid. Se așteaptă ca Banca Japoniei să majoreze ratele dobânzilor la un maximum al ultimilor 31 de ani, deoarece prețurile angro au crescut în cel mai rapid ritm din ultimii trei ani.

Banca Centrală Europeană a majorat miercuri ratele dobânzilor pentru prima dată din 2023, din cauza temerilor că inflația va depăși 3% în acest an. Guvernatorul Băncii Centrale Franceze, Emmanuel Moulin, fostul șef de cabinet al lui Macron, a prezis o inflație „persistentă”.

Ministerul francez de Externe afirmă că cei mai săraci oameni ai lumii vor avea cel mai mult de suferit din cauza creșterii prețurilor la îngrășăminte și alimente. Banca Mondială estimează că prețurile la mărfuri vor crește cu 22%, față de scăderea de 7% așteptată la începutul anului. Îndatorarea cronică se va agrava odată cu creșterea ratelor dobânzilor.

„Acest lucru se întâmpla în contextul în care ajutorul internațional pentru dezvoltare era în scădere și se așteaptă să scadă în continuare, eliminând unul dintre ultimele tampon rămase de care țările depind pentru a susține școlile, asistența medicală și programele de asistență alimentară”, a subliniat Banca Mondială.

Trump se confruntă, de asemenea, cu alte două războaie și mai persistente: Ucraina și Gaza. Macron dorește ca Europa să aibă un rol mai important în rezolvarea ambelor conflicte, subliniind că Europa, nu SUA, este cea care salvează Ucraina de la faliment.

Giorgia Meloni, prim-ministrul italian, promovează ideea unui trimis UE pentru Ucraina, dar Macron este sceptic în privința postului. Credibilitatea europeană în domeniul apărării a fost, de asemenea, slăbită de eșecul proiectului franco-german de avion de vânătoare FCAS , în timp ce demisia secretarului britanic al apărării, John Healey, arată problemele fiscale ale Marii Britanii.

Volodimir Zelenski va participa, marți, iar progresele recente de pe câmpul de luptă îi permit Președintelui ucrainean să-i reamintească lui Trump că deținea mai multe cărți decât credea Președintele american. Cu toate acestea, în același timp, numărul civililor uciși în Ucraina în luna mai a fost cel mai mare de la începutul războiului.

Franța va face presiuni și asupra SUA pentru a rezolva impasul din Gaza privind dezarmarea Hamas. Trump se va întâlni cu lideri din Qatar, Emiratele Arabe Unite și Egipt pentru a discuta criza și consecințele Iranului, dar nu va exista nicio încercare de a semna un memorandum comun privind conflictele, iar Macron va publica în schimb un rezumat.

Președintele francez intenționează, de asemenea, să emită comunicate concise după fiecare sesiune de lucru. Se vor căuta puncte comune privind lanțurile critice de aprovizionare cu minerale, inteligența artificială, limitarea daunelor cauzate de conflictele geopolitice și reformarea parteneriatelor internaționale pentru dezvoltare.

Printre titanii tehnologiei care vor participa la summitul de miercuri se vor număra Sam Altman, șeful OpenAI, și Arthur Mensch, fondatorul francez al Mistral AI, oferindu-i lui Macron șansa de a-și promova inițiativele de reglementare care includ interzicerea rețelelor sociale pentru persoanele sub 15 sau 16 ani.

Criza climatică, în mod normal un subiect de bază al G7, nu a fost pusă pe agendă, deoarece ar putea provoca dispute. Însă, într-o abilitate diplomatică, Macron a ales să facă din dezechilibrele economice globale o piesă centrală a summitului formal, deoarece este un subiect pentru care Europa și SUA identifică un vinovat comun.

Succesul Chinei în domeniul produselor cu valoare ridicată, cum ar fi vehiculele electrice, a devenit cu atât mai alarmant pentru Europa deoarece acestea sunt sectoare pe care Occidentul credea că le va domina. Pentru Franța și alte state ale UE care se confruntă cu pierderi de locuri de muncă în industria prelucrătoare, uneori pare că singura soluție va fi protecționismul și tarifele UE asupra produselor chinezești.

Însă Macron a avut grijă să încerce să încadreze această dezbatere ca una de solidaritate colectivă sporită, spre deosebire de o critică la adresa Chinei, pentru a preveni fragmentarea suplimentară a ceea ce a mai rămas din sistemul comercial multilateral.

„G7 a trebuit să ajute China să genereze cererea internă de care are cu adevărat nevoie”, a explicat el la un eveniment de săptămâna trecută, la care a participat și vicepremierul chinez, Zhang Guoqing, prin intermediul unei înregistrări video.

„Europa, la rândul ei, a trebuit să abordeze problema investițiilor insuficiente”, a spus Macron.