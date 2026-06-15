Un fost comandant NATO îl acuză pe Veştea că a blocat proiecte în zona poligonului Cincu și când era ministru, și când era șef de CJ

Generalul în rezervă Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO, îl acuză pe premierul desemnat Adrian Veştea că a blocat proiecte pentru asigurarea accesului şi mobilităţii militare în zona poligonului de la Cincu. FOTO: Facebook

Generalul în rezervă Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO, îl acuză pe premierul desemnat Adrian Veştea că a blocat proiecte pentru asigurarea accesului şi mobilităţii militare în zona poligonului de la Cincu, din judeţul Braşov, atât în calitate de ministru al Dezvoltării, cât şi ca preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov.

Într-o postare pe Facebook, Dorin Toma afirmă că a aflat "cu multă surprindere" despre desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru și susține că, în perioada în care a condus Comandamentul NATO, între 2022 și 2025, eforturile de asigurare a accesului militar spre Cincu s-au lovit de "dezinteresul și managementul defectuos" al Consiliului Județean Brașov și al Ministerului Dezvoltării.

Potrivit generalului în rezervă, ambele instituții au fost conduse, în perioada respectivă, de Adrian Veștea, fie în calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, fie ca ministru al Dezvoltării.

Una dintre principalele probleme semnalate de Dorin Toma este proiectul de demolare și construire a unui nou pod peste râul Olt, în zona localității Voila. Acesta susține că lucrarea, aflată în responsabilitatea Consiliului Județean Brașov și finanțată prin PNDL, a stagnat mai bine de patru ani, în special din cauza blocajelor birocratice.

În lipsa unei infrastructuri adecvate, convoaiele militare ar fi fost obligate să folosească rute ocolitoare, inclusiv prin județul Sibiu sau pe drumuri secundare din Țara Făgărașului. Generalul afirmă că aceste devieri au generat costuri logistice și financiare mari pentru partenerii NATO, dar și întârzieri semnificative la fiecare transport.

Dorin Toma susține că, ani la rând, militarii români și cei ai NATO au fost nevoiți să utilizeze un traseu improvizat, pe un drum comunal parțial asfaltat, care traversa râul Olt pe barajul hidrocentralei din zonă. Acest traseu avea însă restricții severe de tonaj, ceea ce ar fi făcut imposibilă trecerea echipamentelor grele ale NATO, inclusiv a tancurilor Leclerc ale armatei franceze.

Fostul comandant NATO mai afirmă că drumurile județene folosite de convoaiele militare nu erau proiectate pentru tonaj greu, iar tranzitul blindatelor a contribuit la deteriorarea infrastructurii locale și la creșterea riscului de incidente tehnice. În paralel, locuitorii din zonă s-ar fi plâns că au fost lăsați să suporte efectele unui tranzit militar masiv, pe o infrastructură nepregătită pentru astfel de solicitări.

O altă problemă semnalată de Dorin Toma vizează DJ 104, despre care spune că ar fi trebuit consolidat și modernizat pentru a permite tranzitul convoaielor grele către Cincu. Deși zona este afectată de eroziune și instabilitate a versanților, generalul susține că proiectele au rămas doar la nivel de planuri și documentații tehnice.

El critică și faptul că noua autostradă Sibiu-Făgăraș nu ar avea prevăzut un nod rutier în zonă, care să permită deplasarea rapidă a trupelor NATO către și dinspre baza militară de la Cincu.

Dorin Toma afirmă că, pentru pregătirea exercițiilor NATO DACIAN SPRING 25 și DACIAN FALL 25, considerate printre cele mai importante din ultimii ani, au fost făcute numeroase demersuri pe lângă autoritățile centrale și locale. Scopul era amenajarea unor sectoare scurte de drumuri comunale și podețe din județele Brașov și Sibiu, necesare pentru accesul trupelor la facilitățile de instruire.

Potrivit acestuia, Ministerul Apărării Naționale ar fi transmis, timp de zece luni, scrisori repetate către Ministerul Dezvoltării pentru urgentarea procedurilor, însă proiectele ar fi rămas blocate în faza de avizare. Generalul susține că situația a devenit atât de gravă încât ambasadorii Franței, Belgiei și Luxemburgului au fost nevoiți să intervină oficial pe lângă Guvernul României pentru repararea infrastructurii cu importanță tactică.

În aceeași postare, Dorin Toma vorbește și despre un proiect de apă și canalizare din zonă, la care urma să fie conectată și baza militară. El spune că a fost rugat de primarul localității să intervină pentru deblocarea avizelor, însă afirmă că proiectul ar fi în continuare blocat în proceduri birocratice.

Generalul în rezervă acuză autoritățile române că, deși promit investiții pentru infrastructura destinată militarilor NATO și americani, aliații sunt nevoiți, în practică, să își asigure singuri resursele logistice și financiare pentru dezvoltarea facilităților din teren.

Dorin Toma susține că lipsa de interes a unor persoane care au avut la dispoziție atât autoritatea, cât și fondurile necesare, afectează direct implementarea planurilor NATO și a celor naționale. "Autoritățile române sabotează, în fapt, efortul colectiv de implementare a planurilor NATO și a celor naționale", afirmă generalul în rezervă.