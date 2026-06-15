Noapte de teroare la Kiev: Rușii au distrus una dintre cele mai importante catedrale ucrainene. Sunt cel puțin 9 morți

3 minute de citit Publicat la 08:35 15 Iun 2026 Modificat la 08:35 15 Iun 2026

Rușii au distrus una dintre cele mai importante catedrale ucrainene. Foto: Profimedia Images

Ucraina a fost ținta unui atac masiv cu rachete și drone rusești. Valuri de explozii au răsunat în capitala Kiev în primele ore ale zilei de luni, în timp ce raidurile aeriene au ucis cel puțin nouă persoane în întreaga țară, scrie The Guardian.

Printre obiectivele lovite în acest val susținut de atacuri s-a numărat Catedrala Adormirii Maicii Domnului din cadrul Lavra Pechersk din Kiev, unul dintre cele mai importante situri religioase ale Ucrainei, precum și mai multe clădiri rezidențiale din oraș.

Imaginile de la Lavra Pechersk, sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO, arătau flăcări uriașe care se ridicau spre cupolele catedralei. Șase persoane au fost rănite.

By striking the Kyiv Pechersk Lavra, one of the greatest holy sites of Christianity, Putin has forever put his name on the list of history’s worst barbarians.



He should be damned for centuries. And he will lose this war.



From the Horde in the 13th century to the Nazis and… pic.twitter.com/yatMafK68E — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) June 15, 2026

„Acoperișul unuia dintre cele mai sfinte locuri din lumea creștină - Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Lavra Pechersk - arde”, a scris pe platforma X Mitropolitul Epifanie, liderul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei.

Premierul Iulia Sviridenko a postat o fotografie cu mănăstirea în flăcări și a scris: „Un atac brutal asupra poporului și moștenirii noastre. Aceasta este adevărata față a valorilor ortodoxe ale Rusiei. Cerem rugăciuni pentru salvarea acestui lăcaș sfânt de la distrugere. O altă crimă rusească împotriva umanității, împotriva istoriei, împotriva creștinismului”.

Right now, as Russians continue to strike #Kyiv with over a dozen of ballistic missiles, the Dormition Cathedral of Kyiv‑Pechersk Lavra — a UNESCO World Heritage site and priceless cultural landmark — has been struck and is burning.

A brutal assault on our people and our… pic.twitter.com/JfG2IjUWOD — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 14, 2026

Autoritățile au raportat pagube în 16 puncte din capitală, în timp ce zgomotul sistemelor de interceptare și exploziile au zguduit ferestrele din centrul orașului.

„Continuăm să înregistrăm noi lansări care vizează capitala”, a declarat Timur Tkacenko, șeful administrației militare din Kiev, îndemnând populația să rămână în adăposturi.

Patru persoane au fost ucise și 23 rănite în Kiev, a mai spus Tkacenko. În afara capitalei, cel puțin cinci persoane au fost ucise în orașul Harkov, într-un atac pare să fi vizat echipele de intervenție sosite la fața locului.

Kyiv: At least 4 people have been killed and another 25 injured, including 2 children, due to a massive Russian attack on the city. Efforts to address the aftermath of the strikes are ongoing.



?Obolonskyi District:

Massive fires in cars, residential buildings, and warehouse… pic.twitter.com/PhdaoxQXsE — EMPR.media (@EuromaidanPR) June 15, 2026

Atacurile din Ucraina au venit după ce președintele rus Vladimir Putin avertizase că Moscova va lovi Ucraina cu atacuri „sistematice”, în contextul unor noi semne privind dificultățile armatei ruse pe front.

Aceste lovituri urmează unei perioade de relativă liniște la Kiev în ultimele zile, timp în care Moscova și-a pregătit forțele de drone și rachete pentru cea mai recentă dintr-o serie de atacuri aeriene masive.

Polonia, membră a UE și NATO, a ridicat avioanele de vânătoare de la sol și a pus în stare de alertă sistemele de apărare antiaeriană și unitățile de recunoaștere radar, au anunțat forțele armate poloneze luni dimineață.

Atacurile au avut loc după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat duminică că a discutat cu Donald Trump înaintea unei reuniuni G7 din Franța de săptămâna aceasta și au abordat eforturile de a pune capăt războiului care durează de mai bine de patru ani.

Trump i-a transmis, de asemenea, lui Putin duminică faptul că încetarea conflictului din Ucraina este vitală și că este pregătit să ajute, a declarat Kremlinul.

Progresele către un acord de pace în Ucraina au fost lente, oficialii americani și mediatorii concentrându-se pe conflictul din Orientul Mijlociu. Oficialii americani și iranieni au declarat duminică că au convenit asupra unui cadru de pace pentru a pune capăt războiului lor, pactul urmând să fie semnat oficial vineri în Elveția.