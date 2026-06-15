Trump a organizat o gală MMA, cu bătăi în cușcă, pe peluza din fața Casei Albe: „Cel mai mare show de pe planetă”

Imagine de la gala UFC cu lupte MMA, organizată pe peluza Casei Albe. Foto: Profimedia Images

Administrația Donald Trump a organizat luni, pe peluza din fața Casei Albe, un eveniment din cadrul Ultimate Fighting Championship (UFC) - primul de acest gen desfășurat în acest loc. La deschiderea galei, la care participă 12 luptători care se vor bate într-o cușcă octogonală, a fost prezent președintele Trump, alături de șeful UFC, Dana White, informează BBC.

Președintele Trump consideră acest eveniment „cel mai mare show de pe planetă”, iar secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a lăudat organizarea galei UFC, pe care a considerat-o „definiția diplomației soft americane”.

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Pe Peluza de Sud a Casei Albe, unde se desfășoară gala de lupte MMA (de la „mixed martial arts” - arte marțiale mixte, n.r.), sunt așteptați să fie prezenți 4.300 de spectatori. Alți 85.000 spectatori sunt, de asemenea, așteptați într-o zonă specială pentru fanii MMA, organizată în apropiere.

Evenimentul coincide cu aniversarea de 80 de ani a lui Donald Trump. Mulțimea adunată pe peluza Casei Albe i-a cântat „La mulți ani”, președintelui SUA.

Donald Trump s-a aflat în primul rând din fața Octagonului (cușca octogonală în care se bat luptătorii), alături de Dana White și membri ai familiei Trump.

În public s-a aflat și directorul FBI, Kash Patel, care a fost văzut în timp ce ovaționa și încuraja luptătorii din cușcă.

Luptătorii MMA au fost escortați pe scenă de militari americani decorați cu Medalia de Onoare - cea mai mai înaltă distincție a armatei SUA.

La gala UFC organizată pe peluza Casei Albe participă 14 luptători MMA.

UFC a cheltuit în jur de 60 de milioane de dolari pentru acest eveniment, inclusiv 700.000 de dolari care vor fi cheltuiți pentru repararea gazonului. Evenimentul va fi transmis în exclusivitate pentru Paramount+, o rețea condusă de un apropiat al lui Trump, David Ellison. UFC a semnat, de asemenea, anul trecut cu Paramount+ un contract de 7,7 miliarde de dolari.