Politico: „Spionii lui Orban mă vânau”, spune jurnalistul maghiar acuzat de spionaj

Szabolcs Panyi. sursa foto: Facebook / Szabolcs Panyi

Jurnalistul maghiar de investigație Szabolcs Panyi susține că a fost supravegheat de serviciile de informații externe ale Ungariei, iar conversațiile sale private au fost interceptate și folosite de guvernul premierului Viktor Orban pentru a-i submina credibilitatea. Acuzațiile vin după ce Panyi a dezvăluit existența unor discuții secrete între ministrul de externe Peter Szijjarto și omologul său rus Serghei Lavrov, în cadrul cărora oficialul maghiar ar fi transmis Moscovei informații despre reuniunile UE. Guvernul de la Budapesta a depus o plângere penală împotriva jurnalistului, acuzându-l de spionaj și colaborare cu serviciile ucrainene, fără a prezenta însă probe concrete, scrie Politico.

Serviciile de informații externe ale Ungariei i-au monitorizat conversațiile private ale reporterului de investigații Szabolcs Panyi, a susținut acesta vineri, într-un interviu acordat Politico, după ce a fost acuzat de spionaj.

Panyi, care a relatat timp de ani de zile despre influența rusă în Ungaria, a declarat că a fost avertizat de surse din interiorul guvernului că discuțiile sale cu contactele sale fuseseră interceptate și transmise Biroului Informațiilor din Ungaria, pentru a fi apoi folosite de guvernul premierului Viktor Orbán într-un efort de a-i submina credibilitatea.

Presupusa campanie a început la mijlocul anului 2025 și a devenit „mai agresivă” după ce Direkt36, un centru nonprofit de jurnalism de investigație din Ungaria pentru care scrie Panyi, a publicat anul trecut un articol despre un agent de informații maghiar care a încercat să recruteze oficiali care lucrau pentru Comisia Europeană la Bruxelles.

„După acest articol, am primit deja avertismente din partea unor surse din securitatea maghiară că șeful Biroului Informațiilor din Ungaria este foarte supărat”, a declarat Panyi, referindu-se la agenția civilă de informații externe a Ungariei. „Am primit informația că serviciile de informații externe maghiare erau la curent cu anumite conversații despre o investigație la care lucram, care implica membri ai cabinetului maghiar”.

Acuzațiile de spionaj apar într-un moment periculos pentru Orban, la doar câteva săptămâni înaintea unor alegeri cu miză mare, cu implicații uriașe pentru Europa, în condițiile în care sondajul agregat Politico arată că partidul său este în urmă cu aproximativ nouă puncte procentuale, pe fondul criticilor tot mai intense privind erodarea democrației și obstrucționismul față de UE.

Purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, Zoltan Kovacs, nu a răspuns mai multor solicitări de comentarii privind acuzațiile lui Panyi, vineri după-amiază.

„Kompromat”

Panyi a spus că supravegherea a fost cel mai probabil realizată prin montarea unui microfon într-o cameră sau prin telefoanele surselor sale, deoarece nu existau indicii că alte informații de pe dispozitivele sale ar fi fost scurse.

Își verifică telefonul în mod regulat pentru programe de spionaj, după ce a raportat în 2021 că acesta fusese infectat cu instrumentul israelian de supraveghere Pegasus – care, conform informațiilor, a fost folosit și pentru a-i viza pe premierul spaniol Pedro Sanchez și pe disidentul saudit Jamal Khashoggi.

Panyi a adăugat că presiunea s-a intensificat atunci când guvernul a aflat că investiga comunicările ministrului de externe Peter Szijjarto cu oficiali ruși, inclusiv presupusa utilizare a unui telefon separat, nedeclarat ministerului său.

„Atunci au luat tot materialul pe care îl aveau despre mine, l-au editat, l-au răsucit și l-au publicat ca un fel de kompromat”, a spus Panyi, referindu-se la un termen rusesc pentru material compromițător.

Szijjarto a recunoscut că a vorbit cu omologii ruși înainte și după reuniunile UE, în urma dezvăluirilor The Washington Post, conform cărora acesta i-a transmis ministrului de externe rus Serghei Lavrov rapoarte despre ce s-a discutat și ce soluții au fost propuse în cadrul reuniunilor UE.

Joi, ministrul Cancelariei Premierului, Gergely Gulyas, a anunțat că guvernul a depus o plângere penală împotriva lui Panyi, acuzându-l de spionaj și de colaborare cu serviciile de informații ucrainene. Plângerea susține că acesta a partajat informații sensibile despre Szijjarto, dar nu prezintă detalii sau probe concrete. Procurorii trebuie acum să decidă dacă deschid sau nu o anchetă.

Orban și Szijjarto au menținut relații strânse cu Kremlinul – inclusiv prin mai multe călătorii la Moscova pentru a se întâlni cu oficiali de rang înalt – chiar și după ce UE a ostracizat Rusia în urma invaziei la scară largă a Ucrainei din 2022. Acest lucru a alimentat tensiunile continue dintre Budapesta și Kiev, care continuă să reziste agresiunii ruse.

„Trădat”

Panyi a spus că era un „secret deschis” printre serviciile europene de securitate că discuțiile dintre Szijjarto și Lavrov erau o practică obișnuită. A precizat că aceste comunicări erau monitorizate de mai multe agenții de informații, dar că guvernele UE nu au luat nicio măsură.

„Mă simt oarecum trădat. M-am simțit întotdeauna trădat de UE... de modul în care l-au lăsat pe Orbán să-și construiască propria Rusie în miniatură”, a spus el. Dar de data aceasta „aveau dovezi că se întâmpla ceva aproape infracțional și nu au acționat. Ca jurnalist și cetățean maghiar, misiunea mea era să fac acest lucru public”. Comisia Europeană nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii.

Panyi a argumentat că tacticile de intimidare pe care le atribuie partidului Fidesz al premierului reflectă faptul că Orban nu deține controlul, „ci se află în defensivă”.

„Nu vrem să ne întoarcem într-o eră în care serviciile de informații sunt folosite pentru a suprima disidența”, a adăugat el. „Ceea ce mi s-a întâmplat a avut scopul de a-mi exercita presiune psihologică și de a-mi distruge credibilitatea”.

Cu toate acestea, Panyi a spus că a primit un val de susținere publică – inclusiv 10.000 de euro prin donații mici pe o platformă de crowdfunding pentru a-i sprijini activitatea, în doar trei zile.

Într-o declarație publicată pe Media Forum Association, împreună cu alte instituții de presă, Direkt36 a afirmat că „respinge ferm și condamnă campania coordonată de denigrare lansată împotriva jurnalistului Szabolcs Panyi, susținută prin metode de servicii secrete și desfășurată de media guvernamentală”.

„Considerăm alarmant faptul că guvernul încearcă deja să stigmatizeze jurnalistul pe baza unor acuzații de spionaj”, se mai arată în declarație.