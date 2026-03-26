Un jurnalist este acuzat de spionaj în Ungaria, după ce a dezvăluit că Szijjarto îi dădea lui Lavrov informații confidențiale din UE

WP: Szijjártó suna direct la Moscova de la întâlnirile UE ca să-l informeze pe Lavrov. FOTO: Profimedia Images

Guvernul ungar a depus acuzații împotriva unuia dintre cei mai proeminenți jurnaliști de investigație ai țării, acuzându-l de spionaj în favoarea Ucrainei, în contextul în care oficialii se confruntă cu repercusiunile acuzațiilor potrivit cărora Budapesta ar fi partajat informații confidențiale ale UE cu Moscova, scrie The Guardian.

Acuzațiile de spionaj încununează o săptămână tumultuoasă în politica maghiară, în care relațiile cu UE au coborât la noi minime, iar sondajele au sugerat că partidul Fidesz al lui Viktor Orban se află încă în urmă în intenția de vot înaintea alegerilor de luna viitoare.

În centrul celei mai recente dispute se află acuzațiile conform cărora ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, l-ar fi sunat în mod obișnuit pe omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a-i transmite detaliile unor reuniuni confidențiale ale UE.

Szijjarto a respins inițial acuzația, dar ulterior a recunoscut că a discutat cu Lavrov înainte și după reuniunile miniștrilor de externe ai UE despre agenda și deciziile acestora, descriind astfel de conversații drept „diplomație”.

După ce principalul candidat al opoziției, Peter Magyar, a afirmat că, dimpotrivă, acuzațiile ar putea constitui trădare de stat dacă se confirmă, Orban a dispus o anchetă privind ceea ce a numit „interceptarea” lui Szijjarto.

Anunțul a venit după ce o publicație pro-guvernamentală a publicat un articol în care susținea că servicii de informații străine l-au ascultat pe Szijjarto cu ajutorul unui jurnalist maghiar, Szabolcs Panyi.

Articolul includea o înregistrare editată, realizată fără știrea lui Panyi, în care acesta părea să discute cu o sursă despre un număr de telefon folosit de Szijjarto, ca parte a unei investigații privind comunicările ministrului maghiar cu omologul său rus.

Joi, șeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas, a anunțat că vor fi depuse acuzații împotriva lui Panyi, pe care l-a acuzat că „a spionat împotriva propriei țări, în cooperare cu un stat străin”.

„Tot mai mulți spioni ucraineni sunt descoperiți în Ungaria”, a declarat Gulyas, preluând strategia de campanie a lui Orban de a-i convinge pe alegători că cea mai mare amenințare pentru Ungaria vine din războiul vecin din Ucraina.

Într-o postare pe rețelele sociale, joi, Panyi a negat orice faptă reprobabilă.

„Acuzarea jurnaliștilor de investigație de spionaj este practic fără precedent în secolul XXI pentru un stat membru al Uniunii Europene”, a scris el. „Asta e ceva mai degrabă specific Rusiei lui Putin, Belarusului și regimurilor similare”.

A respins acuzația că ar fi colaborat cu vreun serviciu de informații străin în interceptarea sau supravegherea lui Szijjarto.

„Dimpotrivă, am încercat să colectez și să verific, post-factum, informații și fragmente de informații care apăruseră cu ani în urmă privind comunicarea dintre Szijjarto și Lavrov”, a scris el. „Din 2023, investighez în mod specific suspiciunea că relația dintre Peter Szijjarto și oficialii ruși ar fi putut depăși granițele legale”.

Acuzațiile de spionaj vin în contextul în care Orban și partidul său Fidesz, criticați de mult timp pentru slăbirea instituțiilor democratice, erodarea libertății presei și subminarea statului de drept, se confruntă cu o provocare fără precedent din partea lui Magyar, fost membru de vârf al Fidesz.

În timp ce maghiarii se luptă cu stagnarea economică, creșterea costului vieții și deteriorarea serviciilor sociale, sondajele au sugerat că Orban și Fidesz se află în urma partidului de opoziție Tisza, condus de Magyar.

Campania acerbă este urmărită cu atenție în întreaga lume, deoarece ar putea avea implicații profunde atât pentru Europa, cât și pentru forțele politice de dreapta.

Interferența străină pare a fi la ordinea zilei. Mai multe publicații au susținut că serviciile de informații rusești, precum și rețele de dezinformare cu legături cu Rusia, încearcă să influențeze alegerile în favoarea lui Orban, în timp ce, de cealaltă parte a Atlanticului, Donald Trump l-a susținut în mod repetat pe Orban, iar vicepreședintele american JD Vance se pregătește să viziteze țara înainte de alegerile din 12 aprilie.

La începutul acestei săptămâni, pe măsură ce a devenit clar că guvernul maghiar îl vizează pe Panyi, una dintre publicațiile pentru care acesta lucrează, VSquare, a declarat că guvernul Ungariei „recurge la tactici autoritare pentru a viza un jurnalist ale cărui reportaje expun adevăruri incomode pentru regim”.

„Acesta este modul de operare al Kremlinului: un scenariu extras direct din manualele sovietice scrise la Lubianka”, a adăugat publicația, într-un comunicat de presă.

Nu este prima dată când Panyi, care lucrează și pentru publicația nonprofit de investigație Direkt36, ajunge în vizorul guvernului. În 2021, o investigație a descoperit că telefonul lui Panyi fusese infectat cu programul spion Pegasus, alături de cel puțin 10 avocați, un politician din opoziție și cel puțin alți patru jurnaliști.

Un oficial guvernamental de rang înalt din partidul lui Orban a recunoscut ulterior că guvernul maghiar achiziționase acest software.