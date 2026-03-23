STENOGRAME din conversațiile lui Szijjarto cu Lavrov. Ministrul maghiar a rugat Rusia să se amestece în alegerile din Slovacia

Jurnalistul Szabolcs Panyi a publicat luni dimineață transcrierea unei convorbiri telefonice care ar fi avut loc în februarie 2020 între ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, și omologul său rus, Serghei Lavrov. Potrivit textului, oficialul ungar ar fi cerut sprijinul Rusiei înaintea alegerilor din Slovacia, în favoarea guvernului social-democrat condus atunci de premierul Peter Pellegrini, scrie 24.hu.

Potrivit jurnalistului, conversația ar fi decurs astfel:

Péter Szijjártó: Hello, Serghei, aici Péter. Mulțumesc că ai acceptat să vorbim. Dacă am înțeles bine, ești la München, la conferință, nu?

Serghei Lavrov: Da, sunt la München.

Szijjártó: Nu vreau să te rețin, dar premierul m-a rugat să te contactez, pentru că avem o solicitare destul de importantă. După cum știi, pe 29 februarie au loc alegeri în Slovacia și pentru noi este esențial ca actuala coaliție să continue. Știu că poate suna ciudat din partea unor conservatori maghiari, dar noi sperăm într-o victorie a social-democraților, fiind singura forță rațională din politica slovacă, care nu este influențată din exterior. Restul sunt, practic, finanțați de Soros. Dacă opoziția câștigă, ar fi o lovitură pentru cooperarea din Europa Centrală.

Este important și ca partidul lui Danko să treacă pragul de 5%. Sperăm că va reuși, dar singura șansă pentru continuarea coaliției este ca partidul de guvernământ să câștige alegerile. Premierul Pellegrini a fost ieri aici și ne-a spus că, dacă premierul vostru l-ar primi chiar și pentru o jumătate de oră, ar fi un mare ajutor pentru câștigarea alegerilor.

De aceea te rugăm și este și dorința noastră să vezi dacă se poate organiza o astfel de întâlnire la Moscova, în februarie.

Lavrov: Este o solicitare importantă, dar o voi transmite mai departe.

Szijjártó: Ar fi excelent dacă s-ar putea realiza. Pellegrini ne-a cerut ajutorul, știind relațiile bune dintre noi și dintre liderii noștri.

Lavrov: Voi transmite chiar azi solicitarea și te contactez când am noutăți.

Szijjártó: Mulțumesc. Vreau să subliniez cât de important este pentru noi ca această coaliție să continue. Altfel, cooperarea pragmatică în Europa Centrală ar avea de suferit.

Lavrov: Am înțeles.

Szijjártó: Îți sunt foarte recunoscător pentru această discuție. Este un semn de prietenie.

Lavrov: Oricând, prietene. Toate cele bune.

Potrivit lui Panyi, în această conversație Szijjártó i-ar fi cerut lui Lavrov să ajute coaliția lui Pellegrini prin organizarea unei întâlniri la Moscova, care ar fi putut conta electoral în ochii alegătorilor pro-ruși din Slovacia.

În final, coaliția a pierdut alegerile, iar Partidul Național Slovac nu a intrat în Parlament. Pellegrini a devenit însă, din 2024, președintele Slovaciei.

Jurnalistul susține că discuția ar fi fost interceptată de un serviciu de informații dintr-un stat membru al Uniunii Europene și că a mai scris despre conținutul ei încă din martie 2024.

Acuzații privind scurgeri de informații

Panyi afirmă că documentează de ani de zile relația dintre Szijjártó și oficialii ruși, susținând că ministrul ungar ar fi transmis informații sensibile din reuniuni europene. Potrivit acestuia, în cercurile politice europene ar fi cunoscut faptul că Szijjártó discută frecvent cu Lavrov chiar în timpul reuniunilor, uneori pe linii nesecurizate, ceea ce ar permite interceptarea convorbirilor de către servicii de informații.

Un oficial european citat de jurnalist ar fi catalogat acest tip de schimb de informații drept „spionaj politic”.

Publicarea transcrierii vine după ce un articol apărut în presa apropiată guvernului ungar a sugerat că Panyi ar fi colaborat cu servicii străine pentru a obține interceptări.

Jurnalistul respinge aceste acuzații și susține că informațiile provin din investigațiile sale și din surse europene.

El mai spune că încearcă să afle dacă între Szijjártó și Lavrov există și alte canale de comunicare, posibil mai discrete.

La scurt timp după apariția informațiilor în presă, premierul Viktor Orbán a anunțat că a cerut ministrului Justiției să investigheze de urgență situația legată de presupusele interceptări.

Între timp, jurnalistul spune că a discutat cu oficiali din șapte state membre UE, care ar fi confirmat existența unor scurgeri de informații către partea rusă.