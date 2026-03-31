Politico: Țările UE au cinci planuri de urgență pentru scenariul în care Viktor Orban ar câștiga alegerile în Ungaria

Țările UE au mai multe propuneri pentru a-l împiedica pe Viktor Orban să perturbe funcționarea blocului comunitar, în scenariul în care acesta ar câștiga alegerile parlamentare din Ungaria, au declarat diplomați europeni pentru Politico. Sunt discutate soluții precum schimbarea modului de vot, reținerea mai multor fonduri sau chiar excluderea din Uniunea Europeană, au declarat aceștia.

Ungaria va merge la urne pe 12 aprilie, iar în timp ce partidul Fidesz al lui Orban este cu nouă puncte procentuale în urma partidului Tisza al lui Peter Magyar, potrivit sondajului Politico, UE se pregătește pentru o lume în care Orban va câștiga.

Orban a fost mult timp un ghimpe în coasta UE, blocând recent un împrumut pentru Ucraina pe care îl aprobase în decembrie. Pentru mulți din conducerea UE, acest lucru a depășit limita. „Nimeni nu poate șantaja Consiliul European, nimeni nu poate șantaja instituțiile europene”, a declarat furios președintele Consiliului European, Antonio Costa, în fața reporterilor . „Este complet inacceptabil ceea ce face Ungaria”.

Apoi au apărut acuzații conform cărora Budapesta a menținut contactul cu Moscova pe tot parcursul războiului din Ucraina și că ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, îl suna pe omologul rus, Serghei Lavrov în pauzele din timpul reuniunilor UE pentru a-l informa despre discuții.

Dacă Orban câștigă alegerile, „mănușile vor fi scoase”, a declarat un diplomat de rang înalt al UE. „Mulți cred că s-a depășit o linie roșie [prin blocarea împrumutului către Ucraina] și că trebuie făcut ceva - dar nu este clar ce anume”, a declarat un al doilea diplomat.

Dacă Orbán va câștiga, opiniile sunt împărțite în ceea ce privește schimbarea poziției sale. „Este suficient de inteligent - unul dintre cei mai inteligenți politicieni din sala Consiliului European - ca să știe unde sunt limitele”, a declarat un înalt oficial al UE.

„Nu cred” că se va schimba, a spus un diplomat. „E un cal troian. Întregul scop al UE este încrederea, fundamentul Europei este colaborarea.”

Câteva dintre opțiunile discutate în cazul în care Orban va ieși victorios luna viitoare:

1. Schimbarea modului de vot în UE

O opțiune este extinderea utilizării votului cu majoritate calificată, care în mod normal necesită ca 55% din statele membre, reprezentând 65% din populația totală a UE, să voteze în favoare în domenii sensibile precum politica externă sau elemente ale bugetului pe termen lung al UE, care, în prezent, necesită implicarea tuturor.

UE a trebuit să dea dovadă de creativitate cu Ungaria în această privință. În 2023, când liderii UE discutau negocierile de extindere cu Ucraina, față de care Budapesta se opune, cancelarul german de atunci, Olaf Scholz, i-a propus lui Orban să iasă din cameră ( regulile UE prevăd că unanimitatea este îndeplinită și în cazul în care unul dintre lideri este absent).

Trei diplomați au susținut acestă opțiune. Unul dintre ei a adăugat: „Este ceva pentru care insistăm. Dacă vreți să reacționați rapid, aveți nevoie de mai multe decizii luate prin vot calificat.”

Propunerea nu ar putea însă funcționa, deoarece colaborarea tuturor țărilor UE este un principiu cheie al blocului comunitar.

2. O Europă cu mai multe viteze

O opțiune menționată de patru diplomați este utilizarea mai intensă a formatelor flexibile, de la coaliții informale ale celor dispuși la o cooperare sporită între grupuri mai mici de țări.

O astfel de coaliție „există deja, într-o anumită măsură, mai ales în contextul problemelor de securitate atunci când sunt implicați britanicii”, a declarat un diplomat. „Dar nu poate înlocui UE27 ca forum pentru schimbul de informații.”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a evocat utilizarea sporită a cooperării consolidate între statele membre dispuse pentru a ocoli unanimitatea în domenii precum competitivitatea.

La o reuniune a liderilor UE din februarie, ea a declarat: „Dorința noastră ar trebui să fie întotdeauna să ajungem la un acord între toate cele 27 de state membre. Cu toate acestea, în cazul în care lipsa de progres sau de ambiție riscă să submineze competitivitatea sau capacitatea de acțiune a Europei, nu ar trebui să ne ferim să folosim posibilitățile prevăzute în tratate în cadrul cooperării consolidate.”

Unii diplomați au criticat aceste formate restricționate, spunând că ar trebui să fie excepții, nu noua normă. „Trebuie să analizăm acest subiect de la caz la caz, dar nu cred că avem vreun interes să nu avem Ungaria la masă. Noi suntem UE și trebuie să păstrăm unitatea”, a declarat un diplomat.

3. O aplicare mai strictă a legii și o presiune financiară sporită

O altă opțiune o reprezintă măsurile de aplicare a legii mai agresive, cum ar fi reținerea fondurilor europene.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a lansat ideea că blocajul lui Orban privind împrumutul acordat Ucrainei a încălcat articolul 4 alineatul (3) din Tratatele UE, în temeiul căruia țările membre au obligația de a „coopera loial”.

„Costa a trimis o scrisoare despre asta, dar nu a răspuns niciodată”, își amintește un diplomat, menționând teama de o presupusă imixtiune în timpul unei campanii electorale.

Un înalt funcționar al Comisiei a declarat că utilizarea articolului 4 alineatul (3) este o posibilitate. Orice încălcare ar putea duce la o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care, dacă instanța UE ar decide în favoarea Comisiei, ar atrage după sine sancțiuni financiare.

Comisarul european McGrath a declarat că, în conformitate cu noua propunere CFM, bugetul UE va sprijini reformele care consolidează statul de drept în statele membre. „Aceasta înseamnă că, în cazul în care se constată încălcări ale statului de drept, se poate recurge la suspendarea plăților sau blocarea finanțării”, a spus el, fără a se referi în mod specific la Ungaria.

Un consilier al Curții Supreme a UE a recomandat recent anularea deciziei Comisiei din 2023 de a debloca 10,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune ale UE pentru Ungaria. Măsura este contestată și de Parlamentul European, care suspectează că a fost o concesie pentru renunțarea Ungariei la veto asupra chestiunilor legate de Ucraina. O hotărâre finală nu a fost încă emisă, dar aceasta arată problemele care pot apărea atunci când fondurile sunt reținute. „Condiționalitatea s-a dovedit destul de eficientă în trecut, dar trebuie să existe o legătură directă cu un abuz de fonduri UE. Poți bloca fondurile, dar nu poți spune pur și simplu că este o problemă politică”, a declarat un diplomat.

4. Suspendarea dreptului de vot

În 2018, Parlamentul European a activat articolul 7 din tratatele UE, care permite suspendarea drepturilor de vot ale unui stat membru dacă acesta încalcă valorile blocului comunitar.

Fostul ministru lituanian de Externe, Gabrielius Landsbergis, a susținut că inclusiv invocarea articolului 7 poate avea un impact. „Chiar și faptul că se insistă asupra articolului 7 creează presiune asupra Ungariei, au devenit foarte nervoși”, spunea acesta când se afla în funcție.

Însă, suspendarea dreptului de vot al unei țări necesită sprijinul celorlalte 26, iar Slovacia nu va fi de acord cu acest lucru.

„În conformitate cu Articolul 7 este nevoie de unanimitate - va fi dificil”, a spus un diplomat. Un altul a adăugat: „Nu există un instrument juridic real. Articolul 7 poate elimina dreptul de vot, dar toate celelalte 26 ar trebui să fie de acord. Și îmi imaginez că cel puțin un lider nu ar fi de acord”, făcând aluzie la Robert Fico, slovac.

5. Excluderea din UE

Este cea mai nerealistă dintre opțiuni. Nicio țară nu a fost dată afară din UE, iar subiectul rămâne tabu.

Un diplomat a făcut referire la un comentariu publicat pe un blog juridic care sugerează posibilitatea de a reutiliza clauza de ieșire din UE (articolul 50, pe care Regatul Unit l-a activat când a început procesul Brexit) sau alte soluții legale pentru a „renunța la Ungaria”.

Diplomatul a spus că acest lucru „nu este realist, dar este o idee bună”, adăugând că „acum câțiva ani oamenii vorbeau ipotetic despre acest scenariu - acum face din nou înconjurul lumii”.

„Excluderea nu este însă prevăzută în tratate și nu văd interesul nostru în a face acest lucru”, a spus un diplomat. „Ce ar face Ungaria în acest caz? Ar intra în orbita Rusiei.”





