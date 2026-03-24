Panică la Bruxelles, oficialii se tem să mai discute liber. Documente secrete ale UE ar putea fi scurse către Kremlin de către AfD

Alice Weidel, co-președinta AfD. Foto: Getty Images

Accesul partidului Alternativa pentru Germania (AfD), apropiat de Rusia, la documente confidențiale ale Uniunii Europene ridică îngrijorări că informații și discuții sensibile ar putea ajunge la Moscova, au declarat trei diplomați ai UE și patru parlamentari germani pentru Politico. Deși nu a existat o discuție oficială pe acest subiect, sursele Politico au declarat că în mod special oficiali din țările din nord-vestul Europei evită să mai discute deschis de față cu reprezentanți din toate cele 27 de state ale UE, preferând convorbiri în formate mai restrânse. „Acesta este factorul Ungaria și acesta este factorul AfD”, a spus un diplomat.

Parlamentarii germani, inclusiv din partea AfD, au acces la o bază de date care conține mii de documente ale UE. Acestea includ note confidențiale din reuniunile ambasadorilor, unde diplomații blocului își armonizează pozițiile naționale pe teme geopolitice, precum planurile de finanțare a Ucrainei folosind active rusești înghețate.

„Problema este că avem un partid, AfD, asupra căruia există suspiciuni justificate că ar transmite informații către China sau Rusia”, a declarat Anton Hofreiter, parlamentar din partea Verzilor și președinte al comisiei pentru afaceri europene din Bundestag.

Aceste suspiciuni influențează modul în care sunt purtate discuțiile sensibile, diplomații ținând tot mai mult cont de riscul expunerii informațiilor.

În weekend, au apărut informații în presă care arată că Budapesta ar fi transmis Moscovei detalii din discuții confidențiale ale liderilor UE, acuzații pe care ministrul de Externe al Ungariei le-a catalogat drept „fake news”.

Țările UE se întâlnesc deja în grupuri mai restrânse din cauza temerilor că state „mai puțin loiale” ar putea scurge informații sensibile către guvernul președintelui rus Vladimir Putin, a declarat un oficial guvernamental european.

„Luăm tot felul de măsuri de precauție la Bruxelles pentru a proteja întâlnirile și informațiile sensibile”, a spus un diplomat european de rang înalt.

Însă accesul parlamentarilor AfD la materiale confidențiale „lasă o gaură uriașă, în formă de Putin, în măsurile noastre de securitate, ”.

„Suntem cu toții precauți în a distribui informații sensibile într-un format cu 27 de state membre UE”, a spus un alt diplomat. „Fie din cauza liderului ungar Viktor Orbán, fie din cauza sistemului german… nu împărtășim liber toate informațiile așa cum ai face-o cu cei mai apropiați confidenți într-un cadru cu 27 de state la masă. Acesta este factorul Ungaria și acesta este factorul AfD. Un ambasador nu poate garanta că lucrurile sensibile pe care le spune în Coreper (formatul ambasadorilor UE n.red) nu ajung direct la ruși sau la China”

Diplomații cu care a vorbit Politico au spus că nu știu ca aceste îngrijorări să fi fost ridicate și oficial, ci „mai degrabă la discuții informale”. Există multe conversații în marja întâlnirilor oficiale, mai ales între țările din nord-vestul Europei.

AfD neagă că ar transmite informații către Rusia sau China. „Nu comentăm acuzații nefondate”, a declarat un purtător de cuvânt al grupului parlamentar AfD.

Un sistem vulnerabil

Spre deosebire de alte parlamente naționale, toți parlamentarii și asistenții lor din Bundestag au acces la EuDoX, o bază de date ce conține mii de documente ale UE — de la note pentru reuniuni ministeriale până la rezumate ale întâlnirilor confidențiale ale ambasadorilor. Sistemul a fost creat ca o măsură de protecție împotriva puterii executive necontrolate, o preocupare deosebită în Germania din cauza trecutului său nazist.

Documentele, aproximativ 25.000 pe an, sunt introduse în sistem de o unitate specială a Bundestagului care le primește de la Guvern.

Baza de date conține documente „restricționate”, cel mai scăzut nivel de clasificare a informațiilor confidențiale.

„În principiu, acest acces este absolut corect și necesar pentru a ne îndeplini sarcina… de a monitoriza guvernul federal, iar din moment ce o mare parte din activitate are loc la nivelul UE, este necesar”, a spus Anton Hofreiter, membru al Bundestagului din partea Verzilor.

Experții au remarcat, de asemenea, că guvernul este conștient că un număr mare de persoane au acces la sistem și că acest lucru creează posibilitatea scurgerilor de informații.

„Având în vedere că EuDoX este o platformă relativ deschisă, cu 5.000 de utilizatori autorizați, nu conține informații deosebit de sensibile. Guvernul federal știe exact ce introduce acolo”, a spus profesorul de drept Sven Hölscheidt de la Universitatea Liberă din Berlin.

Dar șapte parlamentari germani sau asistenții lor care folosesc baza de date au declarat pentru Politico că accesul AfD reprezintă un risc de securitate.

„Apropierea aparentă a AfD de Putin, contactele dintre numeroși parlamentari AfD și ambasada rusă, călătoriile lor la Moscova, adoptarea narațiunilor de propagandă rusească și încercările deliberate de a obține informații legate de securitate prin întrebări parlamentare provoacă nopți nedormite tuturor celor care se preocupă de securitatea țării”, a declarat Roland Theis, parlamentar conservator din partidul cancelarului Friedrich Merz.

Parlamentarii centriști au spus că politicienii AfD dezvăluie informații care ar putea interesa serviciile de informații ruse. Acestea includ informații guvernamentale despre apărarea împotriva dronelor, transporturile de arme occidentale către Ucraina și cunoștințele autorităților despre sabotajul și activitățile hibride rusești din regiunea Mării Baltice.

La sfârșitul anului trecut, parlamentarii partidului au fost acuzați pe scară largă că folosesc dreptul de a adresa întrebări parlamentare pentru a colecta informații pentru Kremlin, acuzații respinse de conducerea partidului. La începutul anului 2025, un fost consilier al eurodeputatului Maximilian Krah (AfD) a fost condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei.

„În general, privim modul în care AfD gestionează informațiile sensibile cu mare îngrijorare”, a spus Johannes Schraps, parlamentar SPD, adăugând că această îngrijorare „provine dintr-un tipar mai larg”.

Administrația Bundestagului a luat unele măsuri anul trecut pentru securizarea informațiilor, a spus Schraps, inclusiv restricționarea accesului unor angajați AfD la clădiri și la sistemele IT parlamentare.