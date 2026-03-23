„Cordon sanitar” pentru Ungaria. Liderii UE vor să-l izoleze pe Orban și speră ca puterea lui să scadă după alegerile din aprilie

Viktor Orban și Robert Fico, liderii din UE apropiați de Vladimir Putin. Foto: Hepta

Diplomații europeni evită tot mai deschis să discute informații sensibile în prezența Ungariei. Motivul: suspiciunile, acumulate de ani de zile, că persoane apropiate guvernului lui Viktor Orban ar transmite informații către Moscova.

Subiectul nu este nou în culoarele Bruxelles-ului, dar a explodat luni, după ce jurnalistul de investigație Szabolcs Panyi a publicat transcrierea unei convorbiri telefonice care ar fi avut loc în februarie 2020 între ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, și omologul său rus, Serghei Lavrov. Potrivit textului, oficialul ungar ar fi cerut sprijinul Rusiei înaintea alegerilor din Slovacia, în favoarea guvernului social-democrat condus atunci de premierul Peter Pellegrini.

Panyi susține că documentează de ani de zile relația dintre Szijjarto și oficialii ruși și afirmă că ministrul ungar ar fi transmis informații sensibile din reuniuni europene.

Mai mult, în cercurile politice europene ar fi un lucru cunoscut faptul că Szijjarto discută frecvent cu Lavrov chiar în timpul reuniunilor, uneori pe linii nesecurizate – ceea ce ar fi permis interceptarea convorbirilor de către servicii de informații.

Astfel, celelalte state membre au ajuns la concluzia că este mai sigur să nu mai discute chestiuni delicate în prezența Ungariei decât să riscă ca informațiile să ajungă la Moscova. Termenul vehiculat în cancelariile europene este „cordon sanitar”, adică o izolare diplomatică de facto a Budapestei în cadrul discuțiilor sensibile.

Premierul polonez Donald Tusk a confirmat public această abordare, explicând pe o rețea socială cum încearcă să țină Ungaria departe de informațiile care ar putea ajunge pe masa lui Vladimir Putin.

Situația nu se oprește la scurgerile de informații. Ungaria blochează în continuare decizii-cheie ale Uniunii Europene, inclusiv ajutorul pentru Ucraina, fiind susținută în acest demers și de Slovacia. Budapesta are, în paralel, și probleme financiare serioase – fonduri europene blocate în valoare de miliarde de euro, pe care ar putea fi nevoită să le returneze.

Totodată, diplomații europeni privesc cu atenție spre alegerile legislative din Ungaria, programate pe 12 aprilie. Speranța, exprimată deschis, este că scrutinul va reduce din puterea lui Viktor Orban și va deschide o nouă dinamică în relația Budapestei cu restul Uniunii.

Până atunci, însă, discuțiile despre Ungaria rămân tot mai discrete – și tot mai departe de urechile Budapestei.

Nu există, deocamdată, nicio intenție formală ca Ungaria să fie îndepărtată din Uniunea Europeană. Dar izolarea diplomatică e din ce în ce mai vizibilă, iar costurile acestui joc politic, subliniază analiștii, le suportă în primul rând cetățenii unguri.