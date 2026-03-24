Szijjarto recunoaște că îl sună pe Lavrov la fiecare reuniune a UE: „Vorbim și înainte și după întâlnire”

2 minute de citit Publicat la 11:41 24 Mar 2026 Modificat la 11:47 24 Mar 2026

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto. Foto: Hepta

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a recunoscut că îl contactează în mod regulat pe omologul său rus, Sergei Lavrov, în timpul reuniunilor private ale UE, după apariția unor informații potrivit cărora ar comunica frecvent cu acesta în pauzele întâlnirilor de la Bruxelles, scrie Euronews. Szijjarto spune însă că discuțiile cu alți parteneri țin de esența diplomației.

Anterior, guvernul ungar respinsese aceste acuzații, catalogându-le drept știri false.

The Washington Post a relatat în weekend că Szijjarto era în contact constant cu Lavrov în timpul întâlnirilor de la Bruxelles, comunicând cu acesta în pauze.

Acuzațiile sunt sensibile, deoarece statele membre ale UE sunt obligate să respecte principiul cooperării loiale, iar conținutul acestor reuniuni este considerat confidențial.

Luni, Comisia Europeană a cerut Ungariei să clarifice situația, descriind informațiile apărute drept „îngrijorătoare”.

Szijjarto, aflat la un eveniment de campanie în Keszthely, Ungaria, luni seară, a confirmat apelurile, susținând că deciziile UE în domenii precum energia, industria auto sau securitatea influențează direct relațiile Ungariei cu partenerii din afara blocului comunitar.

„Da, aceste subiecte trebuie discutate cu partenerii noștri din afara Uniunii Europene. Nu vorbesc doar cu ministrul rus de Externe, vorbesc și cu partenerii noștri americani, turci, israelieni, sârbi și alții, și înainte și după reuniunile Consiliului UE”, a spus Szijjarto.

„Poate suna dur ce spun, dar diplomația înseamnă să vorbești cu liderii altor țări”, a adăugat el.

Ministrul a publicat marți dimineață și un videoclip pe rețelele sociale în care a respins acuzațiile că ar fi încălcat protocoalele de securitate în cadrul reuniunilor Consiliului Afaceri Externe. El a susținut că la nivel ministerial nu sunt discutate secrete.

„Fiecare ministru își aduce telefonul în sală, mai puțin eu. Ideea că există protocoale de securitate de acest tip ține de domeniul prostiei”, a spus acesta.

Dezvăluirile apar în contextul tensiunilor politice tot mai mari înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria. Partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, se confruntă cu o competiție serioasă din partea liderului opoziției, Pater Magyar, și a formațiunii sale, Partidul Tisza, care conduce în prezent în sondaje.

Guvernul lui Orban este printre puținele din Europa care mențin legături regulate cu Kremlinul. Ungaria continuă, de asemenea, să importe cantități mari de combustibili fosili din Rusia, în ciuda presiunilor UE de a reduce dependența energetică de Moscova.

Szijjarto a vizitat Moscova de 16 ori de la declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Cea mai recentă vizită a avut loc pe 4 martie, când s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin.