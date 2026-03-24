Acuzații grave din Parlamentul European pentru AfD: „Aceşti oameni urăsc principiile noastre democratice”

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a fost acuzat de radicalizare în creștere și legături cu neo-naziștii de liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European. Manfred Weber a cerut, de asemenea, o abordare mai dură față de formațiunea de extremă dreaptă care „urăște democrați” și „pledează pentru naționalism rudimentar”, relatează Agerpres.

„Astăzi, trebuie să declarăm cu claritate şi hotărâre absolută că în spatele actualei aparenţe a AfD se află neo-naziştii din jurul lui Björn Höcke, care dau tonul”, a declarat Manfred Weber pentru publicaţiile din grupul media Bayern.



Björn Höcke, liderul AfD din landul Turingia, a fost condamnat de două ori pentru că în cursul unor discursuri politice a scandat un slogan interzis al Partidului Nazist. În Turingia, AfD sub conducerea lui este tratată şi monitorizată de serviciile de informaţii interne germane ca organizaţie de extremă dreapta confirmată.



„Aceşti oameni urăsc principiile noastre democratice şi pledează pentru naţionalismul rudimentar ce a adus deja atât de multă suferinţă Europei”, a spus eurodeputatul german.



Acesta a respins încă o dată acuzaţia că PPE ar coopera cu AfD în Parlamentul European. „Cordonul sanitar este important şi funcţionează. AfD se plasează împotriva tuturor lucrurilor pentru care eu lupt politic”, a accentuat Manfred Weber, care este şi preşedintele formaţiunii politice paneuropene Partidul Popular European.



Recent, în presa germană au apărut informaţii conform cărora eurodeputaţii din Uniunea Creştin-Democrată (CDU), partidul cancelarului german Friedrich Merz, cooperează cu AfD şi cu alte partide de extremă-dreapta mult mai strâns decât se credea până acum.



Un domeniu în care cele două formaţiuni ar colabora îndeaproape este o propunere privind legislaţia referitoare la migranţi. În prezent, PPE are cel mai numeros grup europarlamentar, cu 184 de membri.



Weber a insistat că AfD nu are nicio influenţă asupra poziţiilor PPE sau asupra construirii de majorităţi în Parlamentul European. „AfD nu are influenţă nici asupra conţinutului nostru, nici asupra formării majorităţii în Europa. Aşa a fost cazul în trecut şi aşa va rămâne şi în viitor”, a explicat politicianul conservator german.

Fondată în 2013, această formaţiune, care s-a plasat pe locul doi în alegerile legislative din februarie, devansează acum în mai multe sondaje Uniunea Creştin Democrată (CDU) a lui Merz.