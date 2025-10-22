Partidul de extrema dreaptă AfD e acuzat de spionaj: „Colaborează cu Rusia, China şi Coreea de Nord pentru a submina grav țara noastră”

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, și Alice Weidel, co-președinta AfD, în Bundestag. Foto: Getty Images

Mai mulți parlamentari și lideri politici din Germania acuză partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) de spionaj în favoarea Rusiei și a altor state autoritare. Aceștia se declară îngrijorați de interpelările formulate de AfD în Bundestag cu privire la infrastructura critică din mai multe regiuni ale țării. De pildă, ministrul de Interne al landului Turingia a afirmat că AfD pare să lucreze „pe baza unei liste de întrebări comandate de Kremlin”, relatează Agerpres.

„AfD abuzează de dreptul parlamentar de a adresa interpelări pentru a investiga în mod evident infrastructurile noastre critice”, a afirmat Georg Maier, ministrul de interne al landului Turingia, exprimându-şi „îngrijorarea în creștere” în această privinţă într-o declaraţie pentru publicaţia economică Handelsblatt.



„Impresia care se degajă este că AfD lucrează, prin interpelările sale, pe baza unei liste de întrebări comandate de Kremlin", a declarat el.

Ce informații solicită AfD în Bundestag

„AfD a format o alianţă cu numeroase state autoritare şi colaborează cu Rusia, China şi Coreea de Nord pentru a submina grav ţara noastră”, a declarat şi Konstantin von Notz, vicepreşedintele Comisiei pentru controlul serviciilor de informaţii din Bundestag, într-o reacţie la o solicitare de comentarii din partea AFP.



În aprilie 2024, în timpul unei dezbateri în Bundestag, au fost semnalate „interpelări parlamentare problematice” din partea AfD, existând suspiciunea că acestea sunt formulate în numele unor „state autoritare”, a subliniat Konstantin von Notz. El susține că AfD ar folosi aceste informații pentru a ajuta aceste state „să ne slăbească ţara, să ne spioneze infrastructura critică şi să o saboteze”.

Georg Maier, parlamentar din partea Partidului Social-Democrat (SPD), afirmă că filiala AfD din Turingia a formulat 47 de interpelări despre infrastructura critică în ultimele 12 luni, cu o „intensitate şi precizie crescânde”.



„Infrastructurile de transport şi digitale, alimentarea energetică sau cea cu apă...Partidul demonstrează în special „un interes deosebit pentru tehnologiile şi echipamentele poliţiei, mai ales în domeniul detectării şi apărării antidrone”, dar şi pentru armată şi protecţia civilă, subliniază Maier.

AfD califică acuzațiile drept „absurde”

Maier „se teme de interpelări” şi pune sub semnul întrebării „un pilon fundamental al controlului democratic”, a replicat Ringo Muhlmann, purtător de cuvânt al grupului parlamentar regional AfD.

Primul secretar al grupului AfD din Bundestag, Bernd Baumann, a calificat aceste acuzaţii drept „absurde”, insistând asupra responsabilităţii oponenţilor săi pentru că, aflându-se la putere, „au permis ca infrastructura germană să se deterioreze timp de decenii”.



„Prin interpelările noastre, facem lumină asupra acestor lacune în interesul cetăţenilor”, a adăugat el.



Contactate de AFP, serviciul de informaţii externe german a refuzat să comenteze, iar serviciul intern nu a răspuns deocamdată.



Cancelarul german Friedrich Merz a numit luni AfD drept „principalul său adversar” înaintea unui an electoral tensionat.



Fondată în 2013, această formaţiune, care s-a plasat pe locul doi în alegerile legislative din februarie, devansează acum în mai multe sondaje Uniunea Creştin Democrată (CDU) a lui Merz.