Israelul bombardează masiv în sudul Libanului

1 minut de citit Publicat la 18:03 11 Ian 2026 Modificat la 18:04 11 Ian 2026

Israelul a efectuat, duminică, zeci de bombardamente în sudul Libanului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Armata israeliană a lansat, duminică, zeci de bombardamente în sudul Libanului, vizând presupuse infrastructuri militare ale grupării şiite Hezbollah, informează Agerpres, care citează EFE.

Locuitorii satului Kafr Hata au primit un ordin de evacuare, fiind avertizați să nu se apropie la mai puţin 300 de metri de ţintele militare.

Mesajul militar israelian a fost însoţit de o hartă a zonei, cu instrucţiuni pentru localnici să evite zonele marcate.

Forţele israeliene spun că au atacat intrări în tuneluri şi locații folosite pentru depozitarea de arme, pe care guvernul de la Tel Aviv le consideră dovezi ale activităţii ilegale de reconstrucţie a capacităţilor Hezbollah și o încălcare a acordului de armistițiu semnat cu Libanul în noiembrie 2024.

Deşi Hezbollah a încetat să bombardeze nordul Israelului după războiul din 2024, guvernul condus de Benjamin Netanyahu susţine că gruparea şiită pro-iraniană încearcă să se reînarmeze, motiv pentru care a ordonat intensificat atacurile în sudul Libanului.

Armata libaneză a anunţat, la rândul său, că a finalizat prima fază a planului de dezarmare a Hezbollah în sudul râului Litani, la circa 30 km de graniţa cu Israelul.

Totuși, Israelul consideră măsurile insuficiente pentru securitatea sa.

De la începerea armistiţiului, Israelul afirmă că a eliminat 380 de presupuși membri Hezbollah în Liban şi a avertizat că va continua să acționeze pentru eliminarea oricărei ameninţări asupra statului evreu.