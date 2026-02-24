Scandal la protestul polițiștilor: "Ce face Bolojan e inconștiență sau trădare. Vom ajunge să cerem polițiști extracomunitari"

Liderul sindical Vasile Zelca spune că românii vor ajunge să ceară polițiști din spațiul comunitar dacă Bolojan crește vârsta de pensionare. Foto: captură video Antena 3 CNN

Polițiștii care au protestat, marți, la sediul Guvernului, i-au cerut demisia premierului Bolojan.

Ei au început să se agite și s-au deplasat prin piață, după ce au încercat să discute cu premierul, dar reprezentanții executivului le-au transmis că "programul cu publicul s-a terminat".

Jandarmii, care aparțin de Ministerul de Interne, ca și protestatarii, s-au asigurat că participanții la protest nu intră în sediul Executivului.

În fața jurnaliștilor, liderii de sindicat s-au plâns de salariile mici și au estimat că, dacă vârsta de pensionare va crește la 65 de ani, nimeni nu va mai dori să se facă polițist.

"Vrem să ajungem să ne ne rugăm să ne vină polițiști din spațiul extracomunitar?", a întrebat, retoric, Vasile Zelca

unul dintre liderii de sindicat, prezent la protest.

Zelca a făcut afirmații grave la adresa premierului Bolojan, spunând că "vrea să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra".

"Premierul cunoaște faptul că are peste 20.000 de polițiști și militari pensionabili. Se joacă cu cuvintele și cu dorințele. Dorește să ducă să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra. Și nu este posibil să acceptăm așa ceva și nu vom accepta așa ceva.

Pentru că, pe lângă faptul că s-ar putea să adâncim deficitul de personal, tinerii care vad că aceste modificări frecvente ale legislației incidente polițiștilor și militarilor duc din rău în mai rău drepturile noastre nu se vor mai îndrepta către aceste profesii de risc și vocație.

Lider de sindicat: Cu pensia la 65 de ani și salarii de mizerie, românii nu vor mai dori să se facă polițiști

Cu alte cuvinte, s-ar putea să vă rugați să vina polițiști din spațiul extracomunitar, pentru că românii nu vor mai dori să se facă polițiști și militari cu 5000 de lei pe lună și o pensie de mizerie.

Iar premierul trebuie să înțeleagă aceste aspecte.

Daca nu înțelege, să plece acasă, să vina alt premier. Poate să vină tot de la PNL, nu ne interesează, nu facem politică, dar ne-am saturat ca politicienii să își facă campanie electorală, să-și facă puncte electorale, să vina pe populisme de astea, deșănțate, la adresa militarilor și polițiștilor.

Lider de sindicat: Ce face Bolojan e inconștiență sau trădare

Militarii și polițiștii trebuie lăsați în pace să-și facă treaba. Suntem cea mai una din cele mai sigure tari din Europa și din lume, iar ceea ce face domnul Bolojan ori este inconștiență, cu tot respectul, ori este este trădare.

Pentru că nu poți să slăbești capacitatea României de a se apăra, de a-și asigura ordinea publica și securitatea națională. De asemenea, nu poți să slăbești Europa.

Suntem granița Europei, suntem granița spațiului Schengen, au venit țările din spațiul Schengen si au luat notițe, de la Poliția română de frontieră.

Am dat exemplu de modul în care păzim granița Uniunii Europene și a spațiului Schengen, iar oamenii ăștia din clădire isi bat joc de polițiștii de frontieră si vor să-i țină în zăpadă până la brâu până la 65 de ani.

Nu funcționează lucrurile așa. Voi doriți să vă vină un polițist de 62 de ani la intervenție, dacă aveți vreun necaz? Să vă vină un pompier de 62 de ani să vă stingă incendiul? Suntem inconștienți?

Că așa vrea domnul Bolojan, acest om care a venit după ce a făcut dezastru în primăria unde a fost, că au câștigat toți procesele după ce a făcut acolo? Nu se poate așa ceva", a spus liderul sindical.