Platforma Reddit a fost amendată cu 16 milioane de euro în Marea Britanie pentru că nu a protejat copiii

1 minut de citit Publicat la 19:01 24 Feb 2026 Modificat la 19:01 24 Feb 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Reddit a fost amendată cu peste 16 milioane de euro de autoritatea britanică pentru protecția datelor, care acuză platforma de social media că nu a protejat copiii și i-a expus la „conținut nepotrivit și dăunător”, scrie Euronews.

În urma unei investigații, Biroul Comisarului pentru Informații (ICO) a constatat că firma americană nu a implementat mecanisme solide de verificare a vârstei. Reddit a transmis pentru Euronews Next că intenționează să conteste decizia.

În schimb, compania s-a bazat în mare măsură pe „auto-declarare” – permițând utilizatorilor să își declare simplu vârsta, fără alte dovezi – o metodă pe care autoritatea o consideră insuficientă pentru protejarea copiilor.

ICO a precizat că Reddit ar fi putut expune copii la „conținut nepotrivit și dăunător”.

Decizia reprezintă, de asemenea, o aplicare semnificativă a normelor britanice privind protecția datelor.

Potrivit ICO, lipsa unor controale adecvate a făcut posibil ca datele personale ale copiilor sub 13 ani să fie colectate fără consimțământ informat.

„Copiii sub 13 ani au avut datele personale colectate și utilizate în moduri pe care nu le puteau înțelege, consimți sau controla”, a declarat John Edwards, comisarul britanic pentru informații. „Acest lucru i-a lăsat potențial expuși la conținut pe care nu ar fi trebuit să îl vadă. Este inacceptabil”.

Amenda reprezintă un avertisment pentru alte platforme de social media care operează în Regatul Unit. Edwards a subliniat că autoritatea de reglementare vizează în mod special companiile care se bazează pe sistemul de onoare pentru verificarea vârstei.

„A te baza pe utilizatori pentru a-și declara singuri vârsta nu este suficient atunci când copiii pot fi expuși la riscuri”, a adăugat Edwards. „Încurajez ferm industria să ia act, să își reevalueze practicile și să facă urgent îmbunătățirile necesare”.

Într-un comunicat transmis Euronews Next, Reddit a afirmat că platforma „nu solicită utilizatorilor să furnizeze informații despre identitatea lor, indiferent de vârstă, deoarece suntem profund angajați în protejarea confidențialității și siguranței acestora”.

„Insistența ICO ca noi să colectăm mai multe informații private despre fiecare utilizator din Regatul Unit este contraintuitivă și contrară convingerii noastre ferme privind protejarea vieții private și siguranței utilizatorilor online”, a precizat compania.