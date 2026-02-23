Şeful Hidroelectrica avertizează asupra plafonării preţului la energie: Când ne-am întors la piaţa liberă au fost nişte cutremure

Şeful Hidroelectrica avertizează asupra plafonării preţului la energie. FOTO: Getty Images

"Am avut o perioadă de preţ reglementat, cred că a treia sau a patra în ultimii zece ani, dar sperăm să fie şi ultima, pentru că de fiecare dată când ne-am întors la piaţa liberă au fost nişte cutremure şi reaşezări în piaţă", a declarat, luni, preşedintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, notează Agerpres.

"Hidroelectrica, ca şi strategie de business, de-a lungul timpului, s-a bazat pe adaptarea la piaţă. Cred că agilitatea atunci când apar anumite conjuncturi de piaţă sau anumite modificări legislative, este atuul pe care l-a avut compania tot timpul. Asta am încercat să facem în ultimele cinci luni de zile, să înţelegem contextul în care ne aflăm şi să ne adaptăm rapid la el. Există o anumită inerţie în anumite momente care, dacă se perpetuează, face ca investitorii să se uite mai rezervaţi la o companie sau la alta. Şi probabil asta s-a întâmplat şi la Hidroelectrica.

Am avut o perioadă de preţ reglementat, cred că a treia sau a patra, în ultimii zece ani de zile. Sperăm să fie şi ultima, pentru că de fiecare dată când ne-am întors la piaţa liberă au fost nişte cutremure în piaţă şi la o reaşezare care câteodată a făcut bine, câteodată n-a făcut bine. Important este că s-a depăşit acest moment şi practic, companiile din energie, care se bazează pe piaţa liberă, aşa cum este Hidroelectrica, au putut să îşi dea adevărata măsură a valorii. Pe de o parte, ne-am bazat pe consolidarea activelor pe care le avem, şi aici programul de retehnologizări a mers foarte bine în ultimul an", a afirmat Badea, la evenimentul "ZF Power Summit 2026: Energize the economy".

Acesta a adăugat că există proiecte ale Hidroelectrica "pregătite de ani de zile, care ajung la maturitate şi intră în faza de execuţie", dar zona birocratică le întârzie.

"Anul acesta vom continua acest traseu în care ne bazăm foarte mult pe investiţii (...) Sunt proiecte pregătite de ani de zile, care ajung la maturitate şi intră în faza de execuţie. Spuneam şi cu alte prilejuri că partea nevăzută este cea birocratică în care trebuie să luăm avize, să luăm autorizaţii şi, de multe ori, acest proces, din păcate, în ultimii ani de zile, durează mai mult decât execuţia propriu-zisă.

Avem exemplul Vidraru, care a generat foarte multe pasiuni, dar care este o investiţie pregătită din 2016, cu foarte multe proceduri de achiziţie care, din păcate, nu au fost încheiate cu succes. Am reuşit totuşi să semnăm contractul şi să intrăm în în programul de retehnologizare. Acolo, lucrările sunt conform graficului", a subliniat reprezentantul Hidroelectrica.

În viziunea preşedintelui Directoratului Hidroelectrica, în sistemul energetic naţional trebuie să existe flexibilitate şi o înţelegere a contextului.

"Trebuie să avem flexibilitate în sistemul energetic şi de aceea este foarte important să înţelegem contextul în care ne aflăm. În context, avem foarte multe instalări, în special în energie fotovoltaică. Eu nu sunt şi nu voi fi niciodată adeptul canibalizării între tehnologii. Eu cred că este loc pentru toate tehnologiile, important e ca între ele să existe un balans atunci când ai foarte multă energie fotovoltaică. Pe de altă parte, crescând capacitatea instalată în zona de energie regenerabilă, mai puţin predictibilă, creşte nevoia de capacităţi de echilibrare şi stocare. Focusul nostru în perioada următoare este pe stocare şi pe hibridizare. Ceea ce facem, pe lângă ceea ce făceam în mod tradiţional, este să gestionăm apa din marile lacuri, în special pentru echilibrare şi acoperirea vârfurilor de consum. Acum ne canalizăm energia foarte mult pe centralele de pe firul apei (...)", a subliniat Bogdan Badea.

"Filosofia de business s-a schimbat"

Pe lângă investiţiile în tehnologii şi stocare, şeful Hidroelectrica a explicat şi abordarea companiei privind furnizarea de energie către consumatori.

"Sunt foarte multe intervale orare în care preţul energiei este foarte scăzut sau chiar negativ, ceea ce ne face să continuăm strategia noastră de achiziţie de energie electrică, indiferent cât va fi producţia. Intenţia noastră, până la urmă, este să furnizăm energie la un preţ corect către consumatorul final.

Filosofia de business s-a schimbat. Eu cred că acest pariu pe care l-am făcut cu intrarea în piaţa de furnizare, trecând peste bolile copilăriei şi faptul că a trebuit să construim de la zero activitatea de furnizare, ceea ce nu a fost deloc uşor, dar şi peste foarte multe schimbări legislative, a fost un pariu câştigător pentru Hidroelectrica şi pentru acţionari", a adăugat Bogdan Badea.

Potrivit sursei citate, în România, stocarea de energie în baterii este la început de drum, iar proiectele de acest fel sunt de interes pentru Hidroelectrica.

"Structura actuală a pieţei de energie face din Tarniţa un proiect economic viabil. Structura actuală din piaţa de energie face din orice proiect de stocare un business foarte bun. Stocarea în baterii este mai la început de drum, deşi tehnologia s-a maturizat destul de mult şi preţurile au scăzut, făcând-o tot mai atractivă. Dar stocarea în hidro, aşa cum se vede din istoricul operării marilor lacuri de acumulare, este o stocare pe termen lung care oferă multă flexibilitate şi siguranţă în exploatare. Ca atare, orice proiect în stocare este de interes pentru noi. Nu este singurul proiect de stocare din România la care ne uităm şi în care suntem implicaţi, mai există şi cel de la Bicaz, dezvoltat de un investitor privat, unde intenţionăm să ne implicăm activ", a transmis Bogdan Badea.

Oficialul Hidroelectrica a explicat şi modul în care compania şi-a ales partenerii pentru implementarea acestor proiecte.

"Am avut multe discuţii cu companii care deţin stocare în România. Deşi Hidroelectrica operează 6,3 gigawaţi de energie hidro, nu există un proiect de stocare de acest tip. Am căutat parteneri cu know-how tehnic care să ne ajute (...) Ne-am ales un partener cu experienţă şi în acest fel, experienţa hidro alături de experienţa EDF, ne va ajuta ca la final, într-o perioadă scurtă de timp, să reuşim să facem acest proiect care este absolut necesar pentru Hidroelectrica şi pentru sistemul energetic, pe zona de diversificare a portofoliului de producţie de energie", a precizat preşedintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea.

Publicaţia ZF organizează în perioada 23 - 25 februarie, cea de-a a 15-a ediţie a conferinţei "ZF Power Summit 2026: Energize the economy".