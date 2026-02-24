Băluță lansează acuzații grave la adresa lui Ciucu, după ce coaliția s-a rupt la Capitală: "Definiția unui grup infracțional organizat"

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a explicat la Antena 3 CNN de ce a spus că primarul general, Ciprian Ciucu, conduce “un grup infracțional organizat”, după ce proiectul prin care PSD propunea ca bucureştenii care nu primesc apă caldă şi agent termic la parametrii optimi să nu plătească aceste servicii a fost blocat.

“Grupul de consilieri PSD a convocat o sședință extraordinară, iar această ședință a fost sabotată de acest grup infracțional organizat prin neradactarea documentelor necesare susținerii ședințelor, și anume rapoartele de specialitate.

A fost modalitatea prin care această majoritate de dreapta a reușit să fugă de această responsabilitate pe care o au față de cetățenii Bucureștiului care de atât de mult timp trebuie să suporte această măgărie: să primească apă călie, să aibă caloriferele amorțite, iar cei de la etajele 7-8 să plătească apa rece la preț de apă caldă. Asta e o chestiune care nu mai poate să continue, din acest motiv a apărut această inițiativă.

Toți acești apostoli ai dreptății care s-au obișnuit să facă bulling și să ne ofere plăcuțe suedeze nouă tuturor au fugit de această responsabilitate”, a precizat Daniel Băluță.

El îi acuză pe funcționarii din Primăria Capitalei că și-au încălcat atribuțiile de serviciu: “Faptul că niște funcționari publici nu și-au îndeplinit obligațiile de serviciu, și anume redactarea rapoartelor de specialitate în termen de trei zile cum legea prevede, înseamnă o încălcare a atribuțiilor de serviciu. Este exact definiția unui grup infracțional organizat”.

Consilierii PSD au intrat în grevă

Băluţă a anunţat, marți, că PSD va depune plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele membrilor aparatului din primărie care nu au făcut demersurile pentru ca proiectul să ajungă la vot. De asemenea, consilierii PSD vor intra în grevă. Potrivit primarului Sectorului 4, demersul PSD va continua până când bucureștenii “nu vor plăti decât ceea ce primesc”.

A fost scandal marți la ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), unde nu a fost cvorum pentru a se vota un proiect de hotărâre care prevede ca bucureștenii să nu plătească pentru apa caldă și căldura care nu au ajuns la parametri normali în casele lor, iar furnizorii să răspundă pentru serviciile incomplete. Proiectul a fost inițiat de primarul Sectorului 4 și susținut de PUSL. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, s-a certat cu secretarul general pe care l-a acuzat că nu a trimis linkul pentru ședință tuturor consilierilor și a anunțat că social-democrații din Consiliu intră în grevă și nu vor mai veni la ședințe.