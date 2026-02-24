Nicușor Dan s-a întâlnit la Cotroceni cu Ilie Bolojan, ca să discute despre vizita premierului la Bruxelles

1 minut de citit Publicat la 17:09 24 Feb 2026 Modificat la 17:09 24 Feb 2026

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au avut o întâlnire, marți, la Cotroceni / sursă foto: Facebook - Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a transmis, marți, că s-a întălnit cu Ilie Bolojan la Cotroceni pentru a discuta despre vizita pe care premierul o va efectua joi, la Bruxelles, dar şi despre implementarea PNRR. Șeful statului a mai adăugat că „România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide”.

„Am avut o discuție aplicatǎ cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei sale la Bruxelles.

Joi, la Bruxelles, se va semna Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest. Acest nou instrument european pune circa 20 de miliarde de euro la dispoziția a nouă state membre aflate la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, pentru a contracara efectele economice și de securitate cauzate de război.

România este printre țările care vor putea accesa aceste finanțări, astfel încât să încurajăm investiții în zona de sud-est a țării – Moldova, regiunea Dunării și a Mării Negre.

Am discutat de asemenea cu premierul Bolojan despre implementarea PNRR. România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide”, a transmis președintele Nicușor Dan.

În cursul zilei de joi, 26 februarie, premierul Ilie Bolojan va efectua o vizită la Bruxelles, unde se va întâlni cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR şi priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028.

De asemenea, premierul va avea o întâlnire și cu vicepreşedintele executiv Roxana Mînzatu, comisar european pentru drepturi sociale.

Totodată, Ilie Bolojan va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice.