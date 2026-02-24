Ministrul Agriculturii a cerut Comisiei Europene limitarea mărcilor proprii în magazinele de retail la 20%

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Foto: Agerpres

Limitarea mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul realizat, precum şi stabilirea unui adaos comercial similar sau identic pentru aceeaşi gamă de produse, sunt două dintre măsurile propuse de către ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, în Consiliului Agricultură şi Pescuit - AgriFish, desfăşurat la Bruxelles, informează ministerul de resort, notează Agerpres.

"În cadrul discuţiilor, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu a salutat revizuirea Directivei privind practicile comerciale neloiale şi a subliniat importanţa consolidării poziţiei fermierilor şi a micilor furnizori în lanţul agroalimentar. Ministrul a arătat că deşi aplicarea Directivei 633/2019 a îmbunătăţit relaţiile contractuale, încă există practici care afectează veniturile fermierilor, precum refacturarea, rabaturile şi remizele impuse, dar şi limitarea accesului la raft şi extinderea excesivă a mărcilor proprii ale marilor reţele comerciale.

Astfel, Florin Barbu a propus în cadrul Consiliului AgriFish, în prezenţa comisarului european pentru Agricultură şi Alimentaţie şi a miniştrilor din statele UE, patru măsuri pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale: limitarea mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul realizat, stabilirea unui adaos comercial similar sau identic pentru aceeaşi gamă de produse, eliminarea refacturării remizelor şi a rabaturilor abuzive şi reglementarea clară a discounturilor pentru a preveni vânzarea sub costul de producţie", se arată în comunicat.

Acces echitabil la piaţă

Potrivit sursei citate, oficialul MADR a evidenţiat necesitatea instituirii unor instrumente suplimentare pentru o distribuţie echitabilă a valorii adăugate pe lanţul agroalimentar, cu respectarea regulilor pieţei unice şi a principiului proporţionalităţii. Totodată, în viziunea demnitarului român, accesul echitabil la piaţă al producătorii locali este prioritar pentru securitatea alimentară şi diversitatea economică a Uniunii Europene.

"Introducerea acestor măsuri este esenţială pentru echilibrarea pieţei şi facilitarea accesului producătorilor şi fermierilor noştri la rafturile marilor reţele comerciale", a declarat Florin Barbu.

În acelaşi timp, oficialul a semnalat situaţia dificilă a sectorului cărnii de porc la nivel naţional şi european, afectat de scăderi semnificative ale preţurilor la carcase şi porci vii, începând din octombrie 2025.

"Cauzele principale sunt reprezentate de taxele impuse de China asupra importurilor din UE, restricţiile la export generate de Pesta Porcină Africană şi nerecunoaşterea regionalizării de către ţările terţe importatoare. În contextul costurilor ridicate de producţie şi al pierderilor financiare majore pentru fermieri, România a solicitat Comisiei Europene acordarea unor ajutoare excepţionale pentru sprijinirea sectorului suin, conform prevederilor europene privind intervenţia în caz de perturbări ale pieţei", se menţionează în comunicatului MADR.

Potrivit ministrului de resort, în România, pierderile fermierilor variază între 35 şi 40 de euro pentru fiecare porc sacrificat.

Reprezentanţii ministerului subliniază faptul că, prin participarea activă la reuniunile Consiliului AgriFish, România susţine interesele fermierilor şi producătorilor autohtoni la nivel european, promovând soluţii concrete pentru protejarea viabilităţii fermelor şi consolidarea securităţii alimentare.