O ambulanță a rămas împotmolită în noroi, în Iași. Când a ajuns, în sfârșit, la pacient, acesta era mort

Un bărbat a murit așteptând ambulanța blocată în noroi, într-un sat din Iași Citeşte întreaga ştire: Un bărbat a murit așteptând ambulanța blocată în noroi, într-un sat din Iași FOTO: Facebook/ Bună Ziua Iași

Caz şocant din Iaşi, acolo unde un bărbat a murit după ce ambulanţa aflată în misiune a rămas împotmolită în noroi. A fost nevoie de intervenţia unui tractor pentru ca mașina de intervenție medicală să ajungă la pacient, însă a fost prea târziu pentru pacient.

Luni a fost solicitată ambulanța prin apel la 112 pentru un bărbat de 53 de ani din comuna Mădârjac, care avea nevoie de asistență medicală.

O ambulanță cu o asistentă a plecat de la substația Podu Iloaiei, însă a rămas împotmolită pe drumul județean 282E din cauza noroiului și a drumului care s-a înfundat în urma precipitațiilor din ultima perioadă.

În același timp, spun cei de la ambulanță, a fost trimisă și o ambulanță de terapie intensivă, care a plecat din Iași, care însă a mers pe un alt traseu. Ambulanța care s-a împotmolit nu a mai putut înainta și a fost nevoie ca un tractor să vină să o tracteze și nu a mai ajuns la pacient. A ajuns însă în cealaltă ambulanță, iar cei de la Serviciul Județean Iași spun că pacientul era deja decedat de ceva timp, foarte posibil înainte de efectuarea apelului la 112.

Cu toate acestea, faptul că ambulanța a rămas împotmolită rămâne o problemă reală.

Autoritățile locale spun că au făcut nenumărate solicitări către Consiliul Județean pentru a rezolva problema acestui drum, care este drumul cel mai direct către localitate lor, iar cei de la Consiliul Județean spun că nu pot asfalta acel drum pentru că încă nu au sursa de finanțare. Dar au promis că vor încerca să pietruiască din nou acest drum imediat ce vremea va permite.

Consiliul Județean a mai menționat că s-au făcut lucrări la drum și toamna trecută, dar din cauza precipitațiilor acestea sunt ca și inexistente. Iași