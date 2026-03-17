Percheziţii de amploare în Prahova: Aproape 200 de tone de deşeuri netratate au fost deversate zilnic în pârâul Dâmbu

Cele două firme erau plătite cu circa 40 de euro pe tonă pentru tratarea deşeurilor, dar acest lucru nu se întâmpla.

Anchetatorii prahoveni efectuează, marţi, 17 percheziţii în judeţ într-un dosar care vizează deversarea zilnică a circa 150-200 de tone de deşeuri periculoase şi nepericuloase netratate în albia pârâului Dâmbu din Ploieşti, o parte a operaţiunilor având loc la bazinele din incinta rafinăriei Vega, potrivit Agerpres.

"Activităţile vizează punctele de lucru a două societăţi comerciale care desfăşoară activităţi în domeniul colectării, tratării şi eliminării deşeurilor periculoase şi nepericuloase, precum şi domiciliile unor persoane fizice bănuite de implicare în activităţi infracţionale. (...).

Din verificări a rezultat că cele două societăţi comerciale ar fi deversat deşeuri, atât periculoase, cât şi nepericuloase, în perioada octombrie 2025 - prezent, în albia unui râu din municipiul Ploieşti", informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că două firme colectau deşeuri periculoase şi nepericuloase din judeţele Mureş, Braşov, Sibiu, Ilfov, Brăila, Prahova şi Dâmboviţa şi le deversau în bazinele din incinta rafinăriei Vega, de unde erau apoi deversate în staţia de ape uzate Corlăteşti, iar apoi în pârâul Dâmbu, fără a fi tratate.

Erau deversate în acest mod, în medie, cam 10 maşini în fiecare zi, astfel că cel puţin 150 - 200 de tone de deşeuri netratate ajungeau zilnic în Dâmbu, spun sursele menţionate.

Conform acestora, firmele respective erau plătite cu circa 40 de euro pe tonă pentru tratarea deşeurilor, operaţiune care, de fapt, nu era executată.

La acţiune participă poliţişti din cadrul mai multor structuri ale inspectoratului, respectiv Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, Serviciul de de Investigaţii Criminale, Serviciul Criminalistic, poliţişti din cadrul structurilor teritoriale, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Prahova.

Cercetările sunt efectuate într-un dosar penal în care se desfăşoară investigaţii pentru neluare sau nerespectare a măsurilor obligatorii privind gestionarea deşeurilor periculoase, precum şi de abandonare, aruncare sau ascundere a deşeurilor, fapte prevăzute şi pedepsite de legislaţia în vigoare privind regimul deşeurilor.

În urma activităţilor procedurale desfăşurate, şapte persoane urmează să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova pentru audieri şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, sub coordonarea unităţii de parchet competente. Acţiunea beneficiază de sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Prahova.