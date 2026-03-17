"PSD și AUR au blocat proiectul stadionului din Oradea. Din ranchiună, pentru a-i mai da o lovitură lui Bolojan", acuză primarul

Dezbaterea Legii Bugetului de Stat în comisiile din Parlament. Primarul din Oradea acuză PSD și AUR că au blocat finanțarea unui proiect important în municipiu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul PNL din Oradea, Florin Birta, a acuzat, marți, PSD și AUR că au blocat un proiect important pentru municipiu.

Birta semnalează că, în cadrul dezbaterii Legii Bugetului în comisiile parlamentare, AUR a depus un amendament prin care au fost eliminate creditele de angajament pentru stadionul din Oradea.

Primarul orădean susține că acest demers nu e o "decizie tehnică" sau o "optimizare bugetară", ci este "o execuție politică făcută cu sânge rece, din ranchiună și din dorința de a-i mai da o lovitură lui Ilie Bolojan".

"Stadionul din Oradea blocat de PSD si AUR. Ce s-a întâmplat astăzi în Parlament nu mai ține de politică. ține de cinism. În cadrul comisiilor reunite de buget-finanțe, în timpul dezbaterii bugetului, AUR a depus, chiar în ședință, un amendament prin care a eliminat creditele de angajament pentru stadionul din Oradea.

PSD a votat fără ezitare alături de ei. Pe scurt: fără aceste credite de angajament nu se poate semna contractul după finalizarea licitației. Adică au blocat intenționat construcția stadionului", a detaliat Birat într-o postare pe Facebook.

El i-a acuzat pe politicienii PSD și AUR că au reușit să lovească nu doar Oradea, ci întreg județul Bihor.

Primar: Sunt convins că orădenii și bihorenii nu vor uita ce au făcut PSD și AUR la dezbaterea bugetului

”De ce spun asta? Pentru că există și alte stadioane în situații similare: Bistrița-Năsăud, Timiș, Brașov, însă doar stadionul din Oradea a fost lăsat fără finanțare.

Oradea nu e câmp de bătălie pentru frustrările lor. Oradea e un oraș care vrea să se dezvolte. Să blochezi o investiție majoră și necesară pentru Oradea și județul Bihor, doar ca să-ți reglezi conturi politice nu e doar josnic. Este revoltător și iresponsabil.

PSD și AUR au votat cot la cot împotriva orașului și județului nostru. Iar pentru asta, sunt convins că orădenii și bihorenii nu îi vor uita. Voturi pentru finanțarea stadionului: PNL – 10, USR – 7, UDMR – 2, Minorități – 2. Total: 21 Voturi împotriva finanțării stadionului: PSD – 16, AUR – 8, POT – 1, PACE – 1. Total: 26", a precizat el.