Zelenski spune că Rusia a recuperat miliarde de dolari din deficit după explozia prețurilor la petrol: “Îi dă lui Putin încredere"

Prețurile petrolului au crescut vertiginos în săptămânile de după lansarea Operațiunii Epic Fury. sursa foto: Getty

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a câștigat 10 miliarde de dolari în două săptămâni după atacul împotriva Iranului, lansat de SUA și Israel, potrivit Business Insider.

Această sumă reprezintă aproximativ 10% din ceea ce a pierdut Moscova în comerțul cu petrol până acum în acest an, a spus Zelenski într-o postare pe X.

Zelenski a scris că rapoartele serviciilor secrete ucrainene au indicat că sancțiunile globale privind petrolul și atacurile Kievului asupra infrastructurii energetice rusești au împins deficitul Moscovei pentru 2026 la peste 100 de miliarde de dolari.

„Acum vedem că au câștigat în jur de 10 miliarde în două săptămâni de război în Orientul Mijlociu”, a scris Zelenski. „Acest lucru este cu adevărat periculos. Îi dă lui Putin mai multă încredere că poate continua războiul.”

„Situația din jurul Iranului îi aduce mai mulți bani”, a adăugat Zelenski despre președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Remarcile sale vin în contextul în care prețurile petrolului au crescut vertiginos în săptămânile de după lansarea Operațiunii Epic Fury de către SUA și Israel pe 28 februarie. Ambele state au bombardat puternic infrastructura petrolieră a Iranului, care produce țiței în principal pentru piețele asiatice, în timp ce atacurile de represalii ale Teheranului au afectat și instalațiile energetice din Orientul Mijlociu.

Sancțiunile împotriva Rusiei au fost ridicate de administrația Trump

Mai important, Teheranul blochează efectiv traficul în Strâmtoarea Ormuz, o rută de transport vitală pentru aproximativ o cincime din petrolul mondial, cu o serie de atacuri asupra navelor comerciale.

Între timp, Rusia are de câștigat de pe urma creșterii prețurilor petrolului, fiind unul dintre cei mai mari exportatori din lume, deși dominația sa a fost parțial împiedicată de sancțiunile occidentale menite să pedepsească și să inhibe invazia sa la scară largă a Ucrainei.

Administrația Trump a anunțat, de asemenea, vineri că va relaxa temporar aceste sancțiuni pentru a reduce oferta globală de petrol, permițând comerțul cu țiței rusesc timp de aproximativ patru săptămâni.

În postarea sa, Zelenski a avertizat, de asemenea, că relaxarea sancțiunilor ar fi „utilă” pentru Putin.

Petrolul și gazele sunt piloni cruciali ai economiei ruse, chiar dacă aceasta se confruntă cu sancțiuni globale, iar o mare parte din veniturile guvernului provin din impozitarea acestor industrii.

În ianuarie și februarie, de exemplu, Moscova a declarat că a câștigat aproximativ 10,2 miliarde de dolari în ambele luni din veniturile din petrol și gaze, în scădere cu 47% față de anul precedent, dacă se iau în considerare fluctuațiile valutare. Veniturile sale totale pentru aceeași perioadă au fost de aproximativ 58,7 miliarde de dolari, a declarat ministerul său de finanțe.