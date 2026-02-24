Sorin Grindeanu a discutat cu ministrul Transporturilor despre buget: Se pot doborî recorduri la numărul de km daţi în circulaţie

Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Social Democrat. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că a discutat cu ministrul Transporturilor despre buget şi că, în 2026, "se pot doborî recorduri la numărul de kilometri daţi în circulaţie". "Am spus şi voi spune din nou în Coaliţie: Bugetul de Stat pentru anul 2026 trebuie să prevadă sume suficiente dezvoltării infrastructurii mari de transport", a afirmat Grindeanu.

”Am avut o discuţie foarte bună azi cu ministrul transporturilor legată de buget. PSD nu va renunţa la marile proiecte de infrastructură din România. Anul acesta este anul în care se pot doborî recorduri la numărul de kilometri daţi în circulaţie.

Fără bani însă, necesari pentru menținerea ritmului, există riscul major ca aceste investiții să încetinească și chiar să se blocheze.

Am spus și voi spune din nou în Coaliție: Bugetul de Stat pentru anul 2026 trebuie să prevadă sume suficiente dezvoltării infrastructurii mari de transport.

Aceasta este adevărata șansă pentru relansarea economică a României. I-am solicitat ministrului Transporturilor să se asigure că plata facturilor se va face constant, astfel încât până la finalul anului să fie deschisă circulația pe cei aproximativ 250 km noi de drum de mare viteză prognozați", a declarat Sorin Grindeanu.