Un elev de 13 ani a căzut de la etajul unei școli din Bistrița-Năsăud. Directoarea spune că s-a aruncat pentru că a luat o notă mică

Echipaj SMURD de prim ajutor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: ISU Bistrița-Năsăud

Un elev de 13 ani din comuna Telciu, în Bistriţa-Năsăud, a căzut marţi de la etajul întâi al şcolii la care învaţă. Băiatul ar fi făcut un gest intenţionat, după ce a luat o notă mai mică decât se aştepta, a declarat, pentru Agerpres, directoarea liceului tehnologic din localitate, Domnica Homei. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Potrivit acesteia, elevul ar fi spus, după căzătură, că „viaţa este grea”.

„Pare că da (a fost un gest intenţionat - n.r.). El a spus, în momentul în care a fost întrebat de ce a făcut treaba asta, că e viaţa grea. Contextualizarea a fost în mai multe direcţii cumva: că a încercat să ia o notă mai bună la fizică, cred, şi că a luat o notă mai mică şi că totul e în zadar, că viaţa asta este foarte grea.

Nici n-am încercat eu să aflu foarte multe pentru că, nu ştiu, n-am mai fost pusă într-o situaţie de genul acesta şi atât de tare m-am speriat, încât nu am ştiut dacă e bine să intru în amănunte sau nu”, a spus directoarea Liceului tehnologic Telciu.

„Colegii lui nici nu au conştientizat la început ce s-a întâmplat”

Domnica Homei a adăugat că gestul elevului i-a speriat pe colegii săi de clasa a şasea.

„Colegii nu au apucat să conştientizeze înainte, pentru că totul a decurs în câteva secunde, de la urcarea lui pe pervazul geamului şi până la căzătură. Nici nu au conştientizat la început ce s-a întâmplat, după care bineînţeles că s-au speriat, dar sunt bine”, a spus aceasta.

Din primele informaţii, elevul implicat în incident învaţă bine şi a nu a creat probleme până acum.

Diriginta elevului de 13 ani a fost cea care i-a sunat pe părinţii săi, să îi anunţe despre cele întâmplate, aceştia venind la şcoală şi însoţindu-l pe copil la spitalul din Bistriţa, unde a fost transportat de echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD, conştient şi în stare stabilă.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]