Elevii care nu au participat la simularea Evaluării Naționale din cauza boicotului profesorilor ar putea primi și ei subiectele

Publicat la 13:53 16 Mar 2026 Modificat la 13:53 16 Mar 2026

Ministerul Educației ia în calcul trimiterea ulterioară a subiectelor în școlile care boicotează Simularea Evaluării Naționale 2026, susține Demeter Levente, inspector școlar general Harghita.

Levente a adăugat însă că, deocamdată, nu au fost anunţate detalii despre modul în care s-ar putea organiza simularea la o dată ulterioară.

El a făcut aceste declarații în contextul în care şase şcoli din Harghita nu au organizat simularea Evaluării Naţionale, după ce cadrele didactice din unităţile respective au decis boicotarea acţiunii, la solicitarea sindicatelor.



Inspectorul şcolar general, Demeter Levente, a precizat, pentru Agerpres, că în aceste şcoli cursurile s-au desfășurat normal, conform orarului.



În Harghita, simularea Evaluării Naţionale se desfăşoară în 92 de centre de examen, fiind înscrişi 2.868 de elevi.



