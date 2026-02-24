„Acesta este fundul sacului”. Fermierii din Serbia au blocat drumurile pentru a cere majorarea subvenţiilor

Fermierii au anunțat că vor menține blocajul până când revendicările lor vor fi soluționate. sursa foto: Hepta

Mii de fermieri din Serbia au ieșit, marți, în stradă și au blocat zeci de drumuri din întreaga țară cu tractoarele, cerând majorarea subvențiilor, protecție față de importurile ieftine – în special lapte și carne de porc – și plăți mai rapide pentru produsele livrate, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Mișcările de protest au debutat în sud-vestul țării, în urmă cu aproape două săptămâni, iar marți s-au extins la nivel național, peste 40 de artere principale fiind blocate.

În orașul agricol Bogatic, situat la vest de Belgrad, tractoare împodobite cu drapele au ocupat intersecția principală. Fermierii au anunțat că vor menține blocajul până când revendicările lor vor fi soluționate.

„Suntem pregătiţi pentru orice... şi nu vom da înapoi... pentru că acesta este fundul sacului”, a declarat Milan Zorbic, membru al unei asociaţii de fermieri, recunoscând în acelaşi timp că fermierii ca el au pierdut zile întregi de muncă pe câmp în timp ce organizau protestele.

Producătorii din sectorul lactatelor susțin că volume importante de lapte și produse lactate importate, în principal din Uniunea Europeană și din statele din Balcanii de Vest, ajung pe piață la prețuri mult sub costurile sustenabile de producție din Serbia, ceea ce pune presiune majoră pe fermele locale și le împinge spre faliment.

Fermierii mai afirmă că și porcii vii sunt comercializați la prețuri nesustenabile, sub pragul necesar acoperirii costurilor. Aceștia cer creșterea sprijinului financiar din partea guvernului, precum și introducerea unor restricții temporare sau a unor tarife pentru anumite importuri agricole, pentru a echilibra competiția.

Ministrul Agriculturii, Dragan Glamocic, susține că fermierii nu au participat la discuții menite să identifice soluții pentru piața laptelui.

„Unii comercianţi cu amănuntul s-au angajat să crească achiziţiile de produse lactate de la fermieri”, a spus Dragan Glamocic.

Protestele agricultorilor au loc pe fondul unor manifestații antiguvernamentale ample, declanșate în 2024, după moartea a 16 persoane în urma prăbușirii unei copertine la o gară. În timpul acțiunilor recente, unele pancarte afișate de fermieri au inclus și solicitări privind demisia președintelui sârb Aleksandar Vucic.

În 2024, agricultura a contribuit cu 6,1% la PIB-ul Serbiei, iar sectorul asigură aproximativ 20% din forța de muncă a țării.

Serbia are statut de țară candidată la Uniunea Europeană și și-a asumat alinierea politicilor agricole la standardele blocului comunitar, inclusiv prin liberalizarea accesului produselor din UE pe piața internă.