Trump susține la noapte discursul despre Starea Națiunii. Ce vrea să anunțe președintele SUA, în timp ce rata sa de aprobare este 36%

2 minute de citit Publicat la 16:44 24 Feb 2026 Modificat la 16:47 24 Feb 2026

Donald Trump, în timpul unui precedent discurs despre Starea Națiunii. Foto: Getty Images

Discursul președintelui american Donald Trump despre Starea Națiunii din această seară va fi intitulat „America la 250 de ani: Puternică, Prosperă și Respectată”, cu trimitere la cea de-a 250-a aniversare a țării, fondată în 1776, notează CNN, care citează oficiali ai Casei Albe la curent cu schița discursului prezidențial.

Antena 3 CNN va difuza discursul prezidențial miercuri dimineață, de la ora 4, în cadrul unei ediții speciale.

Se așteaptă ca Trump să pretindă că a inaugurat o nouă eră a prosperității în primul său an din al doilea mandat și să invoce relatări specifice ale americanilor de rând, care cred că politicile președintelui i-au ajutat.

Într-o cuvântare estimat drept lungă, președintele ar urma să treacă în revistă ceea ce el consideră a fi cele mai importante realizări ale administrației sale, între care reducerile de impozite din vara anului trecut și demersurile de a scădea prețurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă.

Trump susține discursul despre Starea Națiunii după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele

Trump intenționează, de asemenea, să apere cu fermitate politica sa de tarife vamale și să invoce în acest sens efectele asupra securității naționale și asupra adversarilor externi ai Statelor Unite.

Liderul de la Washington își va comunica opiniile în fața judecătorilor Curții Supreme, care i-au anulat, săptămâna trecută, tarifele instituite anul trecut, decizie la care Trump a contraatacat decretând noi tarife globale de 15%.

În ceea ce privește prezența SUA pe plan internațional, este de așteptat ca Trump să spună că intervențiile sale în conflicte externe a adus „pacea prin putere”.

Nu în ultimul rând, ar urma să le ceară democraților din Congres să pună capăt shut down-ului guvernamental parțial.

CNN remarcă faptul că șeful guvernului american și-a petrecut weekendul, precum și o mare parte din ziua de luni, pregătindu-se pentru discursul de marți seară și făcând modificări la textul conceput de principalul său redactor, Ross Worthington.

Trump susține discursul despre Starea Națiunii în timp ce rata sa de aprobare a atins un nou minim în rândul alegătorilor independenți

Donald Trump își va susține discursul despre Starea Națiunii în timp ce publicul american îi pune din ce în ce mai mult la îndoială prioritățile iar îndoielile referitoare la felul în care politicile sale ajută națiunea cresc, arată un sondaj CNN realizat de SSRS.

Conform cercetării, rata de aprobare a lui Trump în rândul celor electoratului independent politic a scăzut la un nou minim.

Doar 32% dintre americani spun acum că Trump a avut prioritățile corecte, în timp ce 68% spun că nu a acordat suficientă atenție celor mai importante probleme ale țării.

Este cel mai negativ răspuns la această întrebare dat de respondenți în oricare dintre mandatele lui Trump.

În plus, participanții la sondaj apreciază, într-un proporție de 61% la 38%, că politicile lui Trump vor îndrepta țara în direcția greșită, mai degrabă decât în ​​cea corectă.

Rata de aprobare a lui Trump la nivelul întregii populații adulte din SUA rămâne aparent blocată la 36%, potrivit CNN.

Cine și unde stă în timpul discursului lui Trump

Când Trump își va începe discursul în Congres, vicepreședintele JD Vance și șeful Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, ar urma să stea în spatele lui, de o parte și de alta.

Membrii Guvernului, judecătorii Curții Supreme, șefii Statului Major Interarme și membrii corpului diplomatic vor fi așezați în fața președintelui.

Celelalte locuri nu sunt atribuite, precizează CNN, care citează Serviciul de Cercetare al Congresului.

Senatorii și membrii Camerei Reprezentanților vor fi așezați în ordinea sosirii.

În mod uzual, la discursul despre Starea Națiunii președintele și prima doamnă invită, de obicei, aproximativ două duzini de oaspeți să stea în galerie.