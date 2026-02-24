Orașul din România unde se organizează SlanăFest. Slăninile se vor înfrunta într-o competiție dură. Ce alte produse sunt expuse

Publicat la 17:44 24 Feb 2026

Peste 40 de producători şi-au anunţat participarea la SlanăFest, primul festival dedicat acestui produs și altor preparate tradiţionale din porc.

Evenimentul se va desfăşura între 27 februarie şi 1 martie, la Târgu Mureş.

"SlanăFest, cel mai savuros festival dedicat slăninii şi produselor tradiţionale din porc, vă îmbie, începând de vineri, 27 februarie 2026, până duminică, 1 martie 2026, la degustări pe terasa restaurantului Alchimia Garden - Cocoşul de Aur (...)

Intrarea este liberă.

Peste 40 de producători locali vor expune preparate tradiţionale din porc: slănină, cârnaţi, salamuri, pastrame, afumături.

La standuri, vizitatorii vor găsi, totodată, brânzeturi cu diferite ingrediente, miere, cozonac, vin, ţuică", a anunțat, marţi, co-organizatorul şi arbitrul internaţional de gastronomie, chef Marius Pleşa, într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, SlanăFest a fost iniţiat pentru a susţine micii producători locali și pentru a le asigura oportunităţi alternative de desfacere a mărfurilor tradiţionale.

La SlanăFest vor concura slăninile

În afara târgului propriu-zis, SlanăFest mai include şi alte activităţi, precum concursul de slănini, care se va desfăşura sâmbătă, 28 februarie, de la ora 12:00, scopul fiind promovarea reţetelor de preparare a acestui aliment.

"Acestea vor fi evaluate, după criterii profesioniste, de către o comisie specializată, formată din membri cu experienţă în jurizarea concursurilor gastronomice, iar cele mai bune produse vor fi premiate.

Publicul va fi implicat, de asemenea, în concurs, şi va acorda propriul premiu pentru slăninile înscrise în competiţie.

Pe toată durata festivalului, de asemenea, participanţii îşi pot pregăti pe loc slănina la grătar, fie că a fost cumpărată, fie că a fost adusă la eveniment din propria gospodărie", a precizat Pleşa.

Târgul producătorilor şi concursul de slănini vor fi animate muzical de lăutarul din Ţara Călatei, Fodor Neti Sándor, şi de formaţia sa, precum şi de BiG Deejay's - Alin Sălăgean şi Horaţiu Petac, din Târgu Mureș.