Imagini cu mai mulţi călători blocaţi într-un autobuz care a rămas fără curent electric, la Cluj-Napoca. Cum au reuşit să iasă

<1 minut de citit Publicat la 08:49 24 Feb 2026 Modificat la 08:49 24 Feb 2026

Imagini cu mai mulţi călători blocaţi într-un autobuz care a rămas fără curent electric, la Cluj-Napoca. Sursa foto: captura video

Un autobuz al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca a rămas, luni seară, fără curent electric, aproape de centrul orașului, iar călătorii au fost blocați în interior, deoarece nu s-au putut deschide ușile. Oamenii au aşteptat zeci de minute, în întuneric, pentru ca problema să se rezolve.

Potrivit imaginilor primite, oamenii au aşteptat zeci de minute, în întuneric, până când şoferul a reuşit să deschidă uşa din spate, pentru că pasagerii să coboare.

În cele din urmă, călătorii au fost urcaţi într-un alt autobuz, pentru a-şi continua drumul.