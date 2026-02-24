Consilierul lui Ilie Bolojan propune desființarea județului Ilfov prin comasarea cu Bucureștiul: „Un referendum trebuie făcut”

1 minut de citit Publicat la 15:08 24 Feb 2026 Modificat la 15:09 24 Feb 2026

Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe. Sursa foto: Agerpres Foto

Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a transmis astăzi că un referendum în județul Ilfov ar trebui organizat, însă nu pe teme obișnuite, ci pentru „asimilarea Ilfovului în București” și crearea unui „Un Singur București”, cu o administrație unică pentru întreg arealul metropolitan.

„Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui singur Bucuresti, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan.”, spune el.

În mesajul său public, Gheorghe a apreciat inițiativa Consiliului Județean Ilfov de a opri temporar emiterea autorizațiilor de construire, însă a subliniat că problema nu constă în oprirea acestora, ci în modul haotic în care sunt acordate, fără coordonare și cu numeroase interese imobiliare.

El a propus ca soluție implementarea unui sistem electronic centralizat de autorizare pentru întreg Bucureștiul metropolitan, cu reguli unice, coordonare și transparență.

„Un referendum pe aceste teme – unirea administrativă și emiterea coordonată a autorizațiilor de construire – ar fi extrem de util”, a afirmat consilierul.

Vlad Gheorghe a mai menționat că desființarea Consiliului Județean Ilfov ar aduce economii semnificative, care ar putea fi folosite direct pentru asfaltarea și deszăpezirea străzilor.

Totodată, extinderea Bucureștiului ar reduce birocrația și ar elimina o parte dintre organismele inutile care funcționează ca asocieri între București și Ilfov, precum și baronii locali care, potrivit lui Gheorghe, amenință blocarea proiectelor capitalei pentru interese financiare proprii.