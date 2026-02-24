Italia cercetează dispariția unor componente de aeronave militare în valoare de 17 milioane de euro

Forțele Aeriene italiene au anunțat că au constituit o comisie internă de anchetă tehnică. sursa foto: Getty

Anchetatorii italieni încearcă să stabilească modul în care mii de componente esențiale pentru aeronave au dispărut dintr-un depozit al Forțelor Aeriene din Brindisi, pe fondul suspiciunilor de delapidare și al unei posibile revânzări în străinătate, scrie Euronews.

Procurorii italieni investighează dispariția a aproape 2.500 de componente pentru aeronave militare, evaluate la aproximativ 17 milioane de euro, din depozitele Forțelor Aeriene din Brindisi.

Potrivit presei italiene, printre piesele lipsă se numără module și sisteme electronice pentru avioanele de vânătoare-bombardament Panavia Tornado și AMX, precum și pentru aeronavele de transport Lockheed C-130 Hercules.

Procuratura din Roma și Parchetul Militar au înscris pe lista suspecților aproximativ o duzină de persoane, suspectate de delapidare, inclusiv responsabili de rang înalt din logistica Forțelor Aeriene, generali și directori ai companiei externe contractate pentru gestionarea materialelor din depozitul Brindisi.

Componentele dispărute nu sunt piese de schimb obișnuite, ci sisteme critice de avionică, necesare pentru operarea în siguranță a aeronavelor militare. În mod normal, acestea pot fi urmărite prin registre militare, coduri de inventar și protocoale NATO.

Anchetatorii încearcă să stabilească modul în care astfel de componente, supuse unor proceduri stricte de monitorizare, au putut dispărea din evidențele oficiale înainte de a fi scoase fizic din depozite.

Un element-cheie al investigației îl reprezintă certificările de „scoatere din uz” emise pentru anumite piese după ce acestea au dispărut din depozite. Dacă componente care erau încă funcționale au fost declarate ulterior ca fiind uzate, acest lucru ar putea indica o tentativă organizată de a le șterge urmele din evidențele oficiale, susțin anchetatorii.

Au ajuns piesele în Brazilia?

O ipoteză neconfirmată luată în calcul este că piesele ar fi fost redirecționate către America de Sud, în special Brazilia, unde unele dintre aceste tipuri de aeronave sunt încă operaționale, potrivit publicației Repubblica.

Modelul AMX a fost dezvoltat în cadrul unei cooperări italo-braziliene și este utilizat de Forțele Aeriene braziliene.

Investigația analizează dacă piesele certificate ar fi fost reintroduse în circuite comerciale internaționale, în condițiile în care componentele originale pentru modele de aeronave mai vechi sunt tot mai greu de obținut, din cauza opririi liniilor de producție.

Există piețe secundare legale pentru piese de aeronave militare, inclusiv piețe de surplus și schimburi între state aliate. Totuși, acestea sunt reglementate strict pentru a preveni intrarea componentelor critice în circuite paralele neautorizate.

De asemenea, practica „canibalizării” aeronavelor – utilizarea unor piese de pe un aparat pentru a menține altul operațional – este legală dacă respectă protocoalele, însă presupune documentare riguroasă, supraveghere tehnică și responsabilități clar stabilite.

Între timp, justiția italiană a dispus realizarea unei expertize tehnice pentru a determina gradul real de uzură al pieselor și pentru a stabili dacă acestea erau destinate casării sau erau încă pe deplin utilizabile.

Forțele Aeriene italiene au anunțat că au constituit o comisie internă de anchetă tehnică. Autoritățile nu au oferit alte detalii, întrucât investigația este în desfășurare.