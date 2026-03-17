Raport OCDE: "DNA are un palmares solid de urmărire penală cu succes a cazurilor de corupție"

1 minut de citit Publicat la 22:10 17 Mar 2026 Modificat la 22:22 17 Mar 2026

Potrivit celui mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), ţara noastră înregistrează progrese în lupta anticorupţie. "Direcția Națională Anticorupție (DNA) are un palmares solid de urmărire penală cu succes a cazurilor de corupție (OCDE, 2024[80]), iar 51% dintre români consideră că există suficiente urmăriri penale cu succes pentru a descuraja oamenii de la corupție – a doua cea mai mare rată dintre toate țările UE", se arată în raportul OCDE.

Organizaţia mai consideră că DNA are aceste succese în ciuda lipsei de resurse.

"Deși DNA s-a confruntat cu unele probleme legate de lipsa de resurse, acest lucru nu pare să fi avut un impact substanțial asupra capacității sale de a combate luarea de mită internațională până în prezent.

Durata medie a cazurilor de corupție penală din România rămâne doar puțin peste media UE (Comisia Europeană, 2025[86]), ceea ce indică faptul că instanțele sunt, în general, capabile să asigure tragerea la răspundere pentru corupție într-un termen rezonabil”, arată OCDE.

Raportul mai arată, totuşi, că România se confruntă cu provocări practice în gestionarea conflictelor de interese și în sectorul sănătății, precum și cu probleme în prevenirea spălării banilor și evaziunii fiscale.

"Aplicarea eficientă a legii se bazează și pe faptul că judecătorii și procurorii înșiși acționează cu integritate. România a luat măsuri pentru a consolida integritatea și independența sistemului judiciar într-un sens mai larg. În 2022, România a adoptat trei „legi ale justiției” revizuite, care vizau alinierea sistemului judiciar la standardele internaționale.

Deși eforturile depuse de România pentru a promova integritatea judiciară și a procuraturii sunt puternice în comparație cu media OCDE, există încă loc de îmbunătățiri suplimentare.

Spălarea banilor rămâne, de asemenea, o problemă în România, determinată de diverse activități infracționale, inclusiv evaziunea fiscală, frauda și utilizarea abuzivă a fondurilor UE. Conform raportului MONEYVAL al Consiliului Europei.

România respectă doar „parțial” 15 dintre cele 40 de recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și rămâne supusă unor proceduri sporite de urmărire (Consiliul Europei, 2025[87])", se mai arată în raportul OCDE.