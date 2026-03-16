OCDE avertizează că datoria României e nesustenabilă. Recomandări: Extinderea TVA, mai puțin cash, CASS pentru toți pensionarii

3 minute de citit Publicat la 12:08 16 Mar 2026 Modificat la 12:34 16 Mar 2026

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a fost prezent, luni, la Palatul Victoria. Foto: Captură video gov.ro

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, OCDE, în care premierul Bolojan speră ca România să intre în 2026, a realizat un studiu extrem de critic asupra situației fiscal-bugetare din țara noastră.

Organizația recomandă mai multe măsuri suplimentare "pentru a îmbunătăți eficiența și echitatea sistemului fiscal, precum și pentru a genera mai multe venituri".

"În ciuda eforturilor recente de consolidare, datoria publică se află în prezent pe o traiectorie nesustenabilă.

Raportul datoriei publice (ca pondere în Produsul Intern Brut, n.r.) rămâne relativ scăzut, conform standardelor OCDE, dar a crescut rapid în ultimii ani, de la 45% din PIB înainte de pandemie la 63% până la sfârșitul anului 2024 (procentajul fiind în continuare peste 60% la începutul lui 2026, conform cifrelor oficiale, n.r.)

Creșterile rapide ale stocului datoriei, combinate cu deteriorarea condițiilor de finanțare, au determinat o creștere bruscă a plăților de dobânzi, care aproape s-au dublat între 2020 și 2024.

Măsurile planificate de consolidare fiscală pentru 2025-2026 reprezintă pași pozitivi, dar rămân insuficiente pentru a stabiliza datoria publică pe termen mediu și lung", se spune în documentul citat.

Ce măsuri recomandă OCDE

Conform OCDE, Guvernul ar trebui să ia în considerare eliminarea pragului de 3000 de lei la pensii pentru CASS, iar aplicarea acestei contribuții să fie o măsură permanentă, nu doar până în 2027.

Accizele la motorină și benzină, majorate cu 6% în ianuarie 2025 și cu 10% în august 2025, ar trebui să crească mai rapid, potrivit organizației.

"Autoritățile ar trebui să ia în considerare o creștere mai rapidă decât cea planificată în prezent în cadrul traiectoriei multianuale de creșteri ale accizelor la combustibili legiferate până în 2027 și să extindă eforturile dincolo de 2027", se arată în studiul menționat.

În ceea ce privește colectarea TVA, OCDE estimează că "există încă loc pentru consolidarea veniturilor (...) prin extinderea aplicării cotei standard".

"O extindere suplimentară a cotei standard ar putea genera venituri suplimentare, limitând în același timp distorsiunile economice. Pe măsură ce inflația încetinește, cota standard ar putea fi aplicată mai multor bunuri și servicii, prin eliminarea cotelor reduse care nu îndeplinesc un obiectiv politic clar", se spune în document.

OCDE recomandă reducerea numerarului în economie și accelerarea digitalizării, pentru reducerea evaziunii

În vederea reducerii așa-numitului gap de TVA (veniturile neîncasate prin această impozitare indirectă, n.r.), OCDE are în vedere reducerea utilizării numerarului în economie și accelerarea trecerii la plățile digitale, măsuri menite să reducă fraudele și evaziunea.

OCDE mai notează că România aplică un impozit pe venitul persoanelor fizice (IPV) de 10%, "nivel aflat printre cele mai scăzute rate", comparativ cu cele ale membrilor organizației.

În planul perspectivelor sociale și demografice, raportul organizației avertizează că forța de muncă din România se micșorează din cauza îmbătrânirii rapide a populației și a emigrării susținute.

"Se preconizează că raportul de dependență a persoanelor în vârstă va crește în continuare cu 20 de puncte procentuale până în 2050, punând o presiune tot mai mare pe piața muncii, sistemele de pensii și finanțele publice.

Inactivitatea tinerilor este mai mare decât în majoritatea țărilor OCDE, reflectând și o decalare accentuată între zonele urbane și rurale", indică studiul.

Bolojan anunță că în câteva luni România ar putea adera la OCDE, "clubul țărilor dezvoltate"

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni că România se află într-un stadiu "avansat" în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), așa-numitul "club al țărilor dezvoltate".

Premierul speră ca acest obiectiv să fie atins în acest an.

"Suntem într-un stadiu avansat. Avem 23 de comitete care au fost parcurse, mai avem încă două comitete și sper că împreună, în următoarele luni, reușim să parcurgem și aceste etape", a explicat Bolojan în cadrul unei conferințe de presă organizate la guvern, cu prilejul lansării celui mai recent studiu economic dedicat României, realizat de OCDE.

La eveniment a participat și Mathias Cormann, secretarul general al organizației menționate.

"Reformele structurale trebuie să continue. Dacă vom aplica aceste reforme consecvent, putem construi o economie mai stabilă, mai competitivă și mai rezistentă.

Sper că aderarea României la OCDE va deveni o realitate anul acesta, dar nu ca un obiectiv în sine, ci ca un mijloc, pentru ca țara noastră să fie o țară mai competitivă și mai prosperă", a spus premierul cu ocazia evenimentului de la Palatul Victoria.