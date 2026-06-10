„Dacă China atacă Taiwanul, și voi veți fi afectați”. Avertisment pentru Europa, venit de la nivel înalt din Taipei

Un atac al Chinei asupra Taiwanului nu ar fi doar o criză regională, ci un șoc global, cu efecte directe asupra Europei, Statelor Unite și Japoniei, avertizează François Chih-chung Wu, adjunctul ministrului de Externe din Taiwan. FOTO: Captură Youtube

Un atac al Chinei asupra Taiwanului nu ar fi doar o criză regională, ci un șoc global, cu efecte directe asupra Europei, Statelor Unite și Japoniei, avertizează François Chih-chung Wu, adjunctul ministrului de Externe din Taiwan, într-un interviu acordat Euronews.

"Dacă China atacă Taiwanul, Franța, Europa, Statele Unite și Japonia vor fi toate afectate. Taiwanul va fi într-o situație teribilă, dar și voi veți fi", a spus oficialul taiwanez.

Wu a respins pretențiile Beijingului asupra insulei, pe care China o consideră parte a teritoriului său de la sfârșitul războiului civil chinez, în 1949. Beijingul nu a exclus niciodată folosirea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său și insistă ca insula să fie numită internațional "Taipeiul Chinez", în acord cu politica "unei singure Chine".

Oficialul taiwanez susține însă că istoria insulei este mult mai complexă decât narațiunea promovată de Beijing. Taiwanul a fost controlat, în diferite perioade, de olandezi, spanioli, Imperiul Qing și Japonia. Dinastia Qing a administrat o parte a insulei mai bine de un secol, dar i-a acordat o importanță strategică reală doar între 1885 și 1894, când a transformat-o în provincie.

"China nu a fost singura țară prezentă acolo", a spus Wu, argumentând că această istorie nu justifică actualele ambiții ale Beijingului.

Oficialul taiwanez afirmă că identitatea insulei se construiește în prezent prin democrație, reziliență și capacitate tehnologică.

"Există o poveste taiwaneză care se scrie chiar acum și cred foarte mult în reziliența Taiwanului”, a declarat François Chih-chung Wu.

"Cel mai bun lanț de aprovizionare din lume"

Miza Taiwanului depășește însă dimensiunea politică. Insula are un rol esențial în economia globală, în special prin industria semiconductorilor. Compania Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, produce peste 90% dintre cele mai avansate cipuri din lume, vitale pentru inteligența artificială, smartphone-uri, sisteme militare și calcul de înaltă performanță.

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a numit recent Taiwanul "cel mai bun lanț de aprovizionare din lume" și "epicentrul revoluției inteligenței artificiale".

Deși Statele Unite și alte țări încearcă să readucă producția de cipuri pe propriul teritoriu, Wu susține că decalajul nu poate fi recuperat rapid. Taiwanul și-a construit capacitățile de producție de precizie încă din anii 1970, iar expertiza acumulată este greu de replicat.

"Aproximativ 70% din toți semiconductorii sunt fabricați în Taiwan, la fel ca 95% dintre cele mai avansate cipuri și 100% dintre cipurile destinate inteligenței artificiale. Într-un centimetru pătrat de semiconductor, de dimensiunea vârfului unui deget, foarte mic, taiwanezii sunt capabili să integreze peste 10 miliarde de cipuri. Acesta este know-how-ul nostru. Avem voința de a-l împărtăși cu țările democratice, chiar și pentru binele umanității", a spus Wu.

De ce ar afecta un conflict întreaga lume

Taiwanul este important nu doar prin tehnologie, ci și prin poziția sa strategică. Strâmtoarea Taiwan, culoarul maritim de aproximativ 180 de kilometri care separă insula de continentul asiatic, este una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii.

Wu spune că peste 60.000 de containere traversează această strâmtoare, de trei ori mai multe decât cele care trec prin canalele Panama și Suez.

"Vă puteți imagina, dacă China atacă Taiwanul sau chiar impune o blocadă în jurul Taiwanului, cât de grav vor fi afectate interesele lumii”, a spus el.

Din acest motiv, stabilitatea regiunii este, în opinia sa, o "responsabilitate globală". Totuși, Taiwanul nu pleacă de la premisa că alte state îl vor apăra automat.

"De ce ar proteja Franța Taiwanul? Noi nu am fost niciodată o țară franceză; de ce ar face Franța asta? Dar Franța are interese foarte importante în regiune, iar Franța este o țară indo-pacifică", a explicat Wu, adăugând că același lucru este valabil și pentru restul Europei.

Europa, prezentă în fiecare cip

Adjunctul ministrului de Externe susține că Europa este deja profund conectată la industria taiwaneză a semiconductorilor. Mașinile avansate de fotolitografie vin din Țările de Jos, optica de precizie din Germania, de la Zeiss, gazele industriale din Franța, de la Air Liquide, iar instrumentele de proiectare a cipurilor din Belgia, de la IMEC, din Leuven.

"Toată Europa se află în acel centimetru pătrat de siliciu", a spus Wu.

În același timp, companiile taiwaneze își extind parteneriatele pe continentul european. Gigantul Foxconn și compania franceză Thales au anunțat recent o colaborare în domeniul semiconductorilor și al centrelor de date spațiale.

Pe măsură ce Taiwanul devine mai atractiv pentru partenerii internaționali, crește și presiunea Chinei, spune oficialul taiwanez.

"China simte că pierde Taiwanul, așa că încearcă prin toate mijloacele disponibile să îl ia", a declarat Wu.

În ciuda tensiunilor, economia Taiwanului a continuat să crească, iar piața sa bursieră a depășit, potrivit datelor Bloomberg, piețele din Germania și Franța.

"Frica, într-un fel, nu este un lucru rău. Pentru că ne este frică, ne pregătim. Taiwanul este amenințat de China de 70 de ani și totuși am reușit să construim o democrație și să devenim prosperi", a spus Wu.

Întrebat despre summitul din luna mai dintre președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, la care liderul chinez ar fi reafirmat pretențiile Beijingului asupra Taiwanului, Wu a spus că poziția Washingtonului nu s-a modificat. "Pentru noi, politica americană nu s-a schimbat deloc", a afirmat el, precizând că, imediat după întâlnire, președintele Camerei Reprezentanților din SUA a promis sprijin american pentru insulă.

Deși Statele Unite rămân unul dintre principalii parteneri ai Taiwanului, Europa este tot mai importantă pentru Taipei. Wu spune că europenii încep să înțeleagă că relațiile cu Taiwanul nu ar trebui dictate de Beijing.

"Cred că europenii încep să realizeze că nu putem lăsa China să ne aleagă prietenii. Europa are, în mod firesc, dreptul de a-și alege prietenii, iar alegerea prietenilor nu înseamnă neapărat relații diplomatice formale.", a spus el.

Oficialul taiwanez a admis însă că apropierea de Europa este dificilă. "China face totul pentru a ne bloca", a spus el.

"O țară atât de importantă precum Taiwanul ar trebui, în mod normal, să aibă ocazia să discute cu voi, într-un mod normal, toate chestiunile importante, dar noi nu putem face acest lucru, așa că, în mod firesc, este dificil. Dar, privind din nou la rezultate, există tot mai multe oportunități pentru Taiwan și Europa de a discuta lucruri într-un mod discret. Acest lucru se datorează și ingeniozității umane: putem imagina tot felul de formule pentru a încerca să lucrăm împreună", a adăugat el.

Wu a subliniat că Taiwanul nu urmărește o escaladare inutilă și nu are nevoie să își proclame independența, pentru că funcționează deja ca o entitate politică distinctă, cu armată proprie și politică externă.

"Taiwanul nu trebuie să își declare independența", a spus el, adăugând că insula "nu este Hong Kong".

"Suntem obligați să menținem un echilibru foarte dificil: pe de o parte, să ne apărăm democrația și modul de viață, iar pe de altă parte, să nu provocăm China prea mult și să navigăm într-o lume care, chiar și atunci când încearcă să fie neutră, ajunge să fie neutră în favoarea Chinei."

Wu spune că Taiwanul nu cere Europei să meargă la război pentru insulă, ci să construiască o relație solidă cu aceasta. "Când te căsătorești, nu îți întrebi soțul sau soția dacă este pregătit ori pregătită să moară pentru tine. Construiești o relație. Lucrați împreună. Și din asta crește o forță naturală", a spus el.