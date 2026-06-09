Taiwanul se pregătește de război: Armata desfășoară exerciții ample cu muniție reală pentru a respinge o posibilă invazie chineză

2 minute de citit Publicat la 14:04 09 Iun 2026 Modificat la 14:04 09 Iun 2026

Guvernul taiwanez își modernizează forțele armate, adăugând arme noi și mai mobile. FOTO: Profimedia Images

Armata taiwaneză a simulat distrugerea unei forțe chineze invadatoare într-un exercițiu de coastă, marți, lansând rachete și artilerie pentru a opri un atac amfibiu, în ceea ce a descris ca fiind un scenariu de luptă mai realist, cu mai puțin timp de pregătire, potirvit Reuters.

China, care consideră Taiwanul guvernat democratic ca fiind propriul teritoriu, nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce insula sub controlul Beijingului, iar avioanele și navele sale de război operează aproape zilnic în jurul insulei.

Plajele și zonele mlăștinoase de pe coasta de vest a Taiwanului, orientate direct spre China peste strâmtoarea Taiwan, sunt considerate cea mai probabilă locație pentru o tentativă de debarcare a armatei chineze în cazul oricărei invazii.

Exercițiul a fost efectuat simultan din opt poziții pe o porțiune de coastă de 20 km (12 mile) în jurul Taichungului, în centrul Taiwanului.

Guvernul taiwanez își modernizează forțele armate, adăugând arme noi și mai mobile, dar făcând și antrenamentul mai puțin previzibil și mai asemănător cu situația cu care s-ar confrunta trupele în luptă reală.

Comandantul de artilerie, Ong Yih-ming, a declarat reporterilor că exercițiile nu mai constau în manevre fixe.

„Ceea ce este diferit la acest antrenament față de cele din trecut este că nu mai efectuăm trageri de artilerie grea într-o formație fixă, de rutină, ca înainte”, a spus el.

„Momentul de intrare în poziții de data aceasta s-a bazat pe condiții de luptă realiste. Așadar, cred că acest antrenament a reprezentat un nivel considerabil de dificultate pentru trupele noastre.”

A fost folosită muniție reală

Exercițiul a folosit sisteme de rachete Thunderbolt-2000 dezvoltate pe plan intern, montate pe camioane, obuziere Paladin fabricate în SUA, rachete antitanc, artilerie și mortare pentru a stabili o „zonă de ucidere” pentru a opri un atac amfibiu.

Armata a declarat că aceasta a fost prima dată în șapte ani când Thunderbolt-2000 a efectuat trageri cu foc real într-o zonă operațională, un sistem dezvoltat pentru capacitatea sa de suprimare la distanță lungă și mobilitate ridicată.

„Ceea ce a fost diferit de data aceasta față de trecut este că, anterior, de obicei, intram în poziție cu o săptămână înainte și finalizam pregătirile de lansare”, a declarat comandantul rachetelor Liao Neng-cheng.

„De data aceasta, însă, am ajuns în poziție cu doar o zi înainte și am efectuat pregătirile relevante pentru poziție. Așadar, timpul nostru de pregătire a fost relativ scurt.”

Guvernul Taiwanului respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului, spunând că numai poporul insulei își poate decide viitorul.

Taiwan s-a plâns în ultima lună de intensificarea misiunilor de pază de coastă chineze în jurul coastei sale, inclusiv în estul țării și în jurul Insulelor Pratas controlate de Taiwan, în partea de sus a Mării Chinei de Sud.

„Cel care încearcă să schimbe status quo-ul este Partidul Comunist Chinez”, a declarat marți, într-un interviu, Chiu Chui-cheng, principalul factor de decizie politică din Taiwan pentru China, pentru agenția media taiwaneză CNews.

„Vom folosi forța și o capacitate de descurajare suficientă pentru a împiedica comuniștii chinezi să schimbe status quo-ul prin forță”, a spus Chiu, care este șeful Consiliului pentru Afaceri Continentale. Biroul pentru Afaceri Taiwaneze al Chinei nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

China refuză să discute cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te, spunând că este un „separatist”.