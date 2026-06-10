Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului 2026. Lista celor 17 produse vizate

1 minut de citit Publicat la 14:14 10 Iun 2026 Modificat la 14:15 10 Iun 2026

Coșul cu alimente de bază al românilor s-a scumpit tot mai mult în ultimele luni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului 2026. Proiectul de lege a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților, cu 292 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Măsura urma să expire la finalul lunii iunie.

Potrivit autorităților, măsura este necesară pentru menținerea echilibrului pe piața agroalimentară și pentru protejarea consumatorilor în contextul inflației ridicate, notează Agerpres.

De altfel, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat, în urmă cu trei săptămâni, în cadrul unei conferințe de presă, că în situația economică actuală este nevoie de prelungirea măsurii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

El susținea că „traversăm o perioadă în care puterea de cumpărare a scăzut foarte mult și cred că această măsură a ajutat la echilibrarea costurilor în coșul minim, pentru că nu vorbim de toate produsele de pe o paletă de, nu știu, lactate.

Vorbim de câteva produse care pot face parte din coșul minim și sprijinul vine către cei care se focusează pe alimentele cu preț reglementat. Asta înseamnă intervenția în piață: preț reglementat pentru a minimiza la nivelul gospodăriei, la nivelul familiei impactul inflației.

Cred că este nevoie de prelungire în momentul de față, eu cred că este nevoie de o prelungire”, a spus acesta.

Guvernul a decis în luna martie prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă trei luni, în contextul presiunilor tot mai mari generate de scumpirea carburanților și de efectele asupra costului vieții. Facilitatea fiscală urma să expire din 1 aprilie.

Lista celor 17 produse alimentare pentru care s-a prelungit plafonarea adaosului comercial

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități;

Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT;

Brânză telemea de vacă vrac;

Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg;

Mălai până la 1 kg;

Ouă de găină calibrul M;

Ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

Carne proaspătă pui: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os și aripi de pui, varianta standard;

Carne proaspătă porc: carne porc lucru, pulpă porc cu os și fără os, spată de porc;

Legume proaspete vrac: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca și ardei capia, usturoi;

Fructe proaspete vrac: m ere roșii și mere golden, prune, pere, struguri de masă;

Cartofi proaspeți albi vrac;

Zahăr alb tos până la 1 kg;

Smântână - 12% grăsime;

Unt până la 250 grame;

Magiun până la 350 grame.