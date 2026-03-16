Bolojan anunță că în câteva luni România ar putea adera la OCDE, „clubul țărilor dezvoltate”

1 minut de citit Publicat la 11:04 16 Mar 2026 Modificat la 11:09 16 Mar 2026

Ilie Bolojan, prim-ministrul României. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni că România se află „într-un stadiu avansat” în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), așa-numitul „club al ţărilor dezvoltate", și că speră ca acest obiectiv să fie atins în acest an.

„Suntem într-un stadiu avansat, avem 23 de comitete care au fost parcurse, mai avem încă două comitete și sper că împreună, în următoarele luni, reușim să parcurgem și aceste etape”, a spus Bolojan în cadrul unei conferințe de presă organizate la guvern, cu prilejul lansării celui mai recent Studiu economic dedicat României, realizat de OCDE.

La eveniment a participat și secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Mathias Cormann, care se află în România.

Studiul analizează modalitățile de stimulare a creșterii economice pentru a construi un mediu de business mai rezilient, incluziv și sustenabil.

„Am avut de adoptat legi în Parlament și, cu toate divergențele din lumea politică, toate abordările diferite, în această materie a fost un acord politic și toate forțele politice au susținut adoptarea legislației aferente”, a spus Bolojan.

În plus, România trebuie să reducă deficitul, să îmbunătățească colectarea și să folosească „mai eficient” banii publici, a arătat premierul.

„În același timp, politica monetară trebuie să rămână prudentă, până când inflația se stabilizează complet, iar reformele structurale trebuie să continue. Dacă vom aplica aceste reforme consecvent, putem construi o economie mai stabilă, mai competitivă și mai rezistentă”, a spus premierul Ilie Bolojan..

Aderarea la OCDE ajută România la sporirea investițiilor și, cu timpul, la creșterea nivelului de trai.

„Sper că aderarea României la OCDE va deveni o realitate anul acesta, dar nu ca un obiectiv în sine, ci ca un mijloc, pentru ca țara noastră să fie o țară mai competitivă și mai prosperă”, a precizat premierul Ilie Bolojan.