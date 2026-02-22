Expert mondial în economie digitală, la București: „Stați pe una dintre cele mai mari rezerve de capital uman din lume”

Expertul spune că statele care investesc rapid în infrastructură digitală și inteligență artificială vor defini noul echilibru global de putere. Foto: Getty Images

Economia globală intră într-o eră în care puterea statelor este definită de date, inteligență artificială și infrastructură digitală. Potrivit unui raport al Global Digital Economy pe anul 2026, economia digitală reprezintă 17,3% din PIB-ul mondial și ar putea ajunge la aproximativ 30% până în 2030. Documentul plasează România în categoria economiilor digitale „early-stage”, în fază incipientă de dezvoltare.

Mehdi Paryavi, președintele think tankului global International Dana Center Authority, s-a aflat în România și s-a întâlnit cu vicepremierul pentru a discuta accelerarea digitalizării economiei românești.

Expertul spune că statele care investesc rapid în infrastructură digitală și inteligență artificială vor defini noul echilibru global de putere. CEO-ul a acord un interviu realizatoarei Antena 3 CNN, Ana Maria Roman, în care a vorbit despre potențialul de dezvoltare economică al României și a explicat de ce țara noastră nu își permite să rămână în urmă în cursa inteligenței artificiale.

Interviul integral cu Mehdi Paryavi poate fi urmărit aici:

„România rămâne în urmă la productivitatea economică”

Ana Maria Roman, realizatoare Antena 3 CNN: Am văzut raportul dumneavoastră despre economia digitală globală. Unde este România în acest clasament?

Mehdi Paryavi, expert în economie digitală și AI: România este înaintea unor țări precum Grecia, Bulgaria, Serbia, în Uniunea Europeană. Este chiar la mijloc. Are un angajament puternic pentru sustenabilitate, dar rămâne în urmă la productivitatea economică. Are un drum lung de parcurs, dar credem că, prin planificare corectă și valorificarea capacităților și bogățiilor sale naturale și intrinseci, țara are un potențial mare. Stați pe una dintre cele mai mari rezerve de capital uman din lume, iar talentul românesc este cunoscut.

Românii sunt loiali, muncitori, inteligenți, iar capitalul uman este un pilon major al economiei digitale. Perfecționarea și recalificarea acestor oameni sunt extrem de importante pentru sustenabilitatea și prosperitatea economiei digitale. Din punct de vedere geofizic, România este situată într-un coridor foarte important, într-o poziție foarte importantă. Își poate deservi vecinii, de la Ucraina la Moldova și mai departe.

Iar din perspectiva momentului și locului potrivit, nu există un moment mai bun pentru a îmbrățișa corect și eficient economia digitală. Dar totul trebuie să se întâmple etapizat, printr-un set larg de pași și repere. De aceea suntem aici, de aceea încercăm să ajutăm Guvernul să construiască abordarea potrivită.

Ana Maria Roman, realizatoare Antena 3 CNN: Ați colaborat în trecut cu multe guverne și cu companii mari precum Google și Apple. Care sunt planurile dumneavoastră în România? Veți consilia și Guvernul nostru?

Mehdi Paryavi, expert în economie digitală și AI: Dacă Guvernul ne consideră consilieri potriviți, desigur. Suntem mai mult decât bucuroși să sprijinim guvernul aici. Credem că avem tot ce trebuie pentru a ajuta România să atingă noi înălțimi. România, ca națiune, este o națiune mândră. Are rădăcini extrem de adânci și orizonturi largi în față. Dar această eră - era digitală - este un teritoriu neexplorat.

Și toată lumea învață pe parcurs. Companiile de cipuri, de semiconductori, de inteligență artificială, centrele de date, telecomunicațiile, serviciile cloud - toate evoluează, iar lucrurile se schimbă lunar. Nu cred că vreun guvern din lume, nici măcar guvernul Statelor Unite, poate singur să rămână în avangarda tehnologiei. Aveți nevoie de parteneri, de alianțe. Trebuie să colaborați nu doar cu furnizori care vând produse și servicii, ci și cu actori independenți, care nu sunt legați de furnizori și care încearcă să vă ajute să avansați.

Ana Maria Roman, realizatoare Antena 3 CNN: La ce capitole rămâne România în urmă în cursa digitală și AI?

Mehdi Paryavi, expert în economie digitală și AI: Pentru a avea o economie digitală de succes, trebuie să câștigați încrederea lumii, astfel încât oamenii să își încredințeze datele vouă. Gândiți-vă la aeroporturi. Există țări unde aeroporturile sunt huburi uriașe de tranzit, precum Dubai sau Frankfurt. Aceste aeroporturi aduc turiști și afaceri. Dar au lucrat ani întregi pentru a construi încredere în industria aviației, astfel încât companiile aeriene să decoleze și să aterizeze acolo. La fel este și cu datele.

Este chiar mai politic și mai complex când vine vorba de date. Dacă puteți deveni un loc de încredere și prosperitate, unde oamenii își pot încredința datele și unde acestea pot fi procesate și valorificate, atunci ați accesat bogăția erei moderne - economia digitală. Care, apropo, pe lângă aspectele economice, creează și un scut de securitate națională. Pentru că atunci când sunteți banca de date a unei regiuni, nimeni nu vrea să cădeți.

Toată lumea vrea să vă asigure funcționarea continuă. Asta oferă protecție țării, ca un pachet de asigurare. În plus, oamenii vor beneficia. Va fi o economie de export, nu de import. Pentru că trebuie să fim atenți: când oamenii se gândesc la economia digitală, spun adesea „să avem Google, Amazon, Apple aici”. Dar ce vreți de la aceste companii? Servicii cloud? Să fiți piață de consum? Sau piață de export?

„Dacă o țară nu adoptă AI va rămâne în Epoca de Piatră”

Ana Maria Roman, realizatoare Antena 3 CNN: Raportul dumneavoastră spune că infrastructura digitală și capacitatea AI devin fundamentul puterii naționale. Intrăm într-o eră în care capabilitățile AI vor defini ierarhia geopolitică?

Mehdi Paryavi, expert în economie digitală și AI: AI este, am o expresie: HPC, calculul de înaltă performanță, va înlocui PIB sau va deveni un termen alternativ. Pentru că abilitatea unei națiuni de a produce valoare economică va depinde de capacitatea de calcul și nivelul de inteligență AI.

Dacă o țară nu adoptă cele mai avansate tehnologii AI și nu își construiește infrastructura și capacitățile de calcul necesare, va rămâne în Epoca de Piatră. Nu va aparține economiei viitorului și nu va fi în liga mare. De aceea este vital ca statele să nu ezite dacă trebuie sau nu să facă asta. Trebuie să o facă.

De aceea președintele SUA strânge fonduri global și vorbește despre cursa AI, iar UE și țările din Orientul Mijlociu investesc masiv în AI. Cursa a început. Dar cum folosim oportunitatea pentru alianțe și colaborare globală, astfel încât țările să nu concureze distructiv, ci să sinergizeze economia globală? Nicio țară nu are toate soluțiile. Credem în colaborare globală. Această direcție poate aduce pace și prosperitate.

Ana Maria Roman, realizatoare Antena 3 CNN: Dacă ar fi să faceți o predicție îndrăzneață despre AI și puterea globală până în 2035, care ar fi?

Mehdi Paryavi, expert în economie digitală și AI: Ne va surprinde. Nu cred că cineva își poate imagina cu adevărat amploarea a ceea ce AI va face vieții noastre de zi cu zi. Nu doar economiilor, ci familiilor, copiilor, societăților. Social media era deja prea mult și distrăgea copiii și familiile. Cu AI, externalizăm către o mașină singurul lucru care ne mai rămăsese: puterea de gândire și analiză.

După ce o externalizăm, ce mai rămâne din noi, în afară de consumatori? Trebuie să gândim serios acest lucru. Eu construiesc economii digitale și promovez inteligența economică, dar trebuie să fim înțelepți. Ce este mai bine pentru copiii noștri? Pentru societățile noastre?

Pentru economiile noastre pe termen lung? Este prima dată când umanitatea a creat un instrument mai puternic nu prin forță fizică, ci prin gândire!

În primul rând, dacă priviți cea mai mare economie a lumii, economia SUA, ce o face să funcționeze? Sunt Google, Apple, Amazon. Și gândiți-vă unde ar fi economia fără ele. Unde ar fi Amazon fără infrastructura sa digitală? Unde ar fi Google fără transportul de date? Este, în esență, o economie bazată pe date. Estimăm că economia digitală globală va ajunge la 30% din PIB-ul mondial până în 2030. Deci este uriașă. Va avea impact asupra lumii.

Ana Maria Roman, realizatoare Antena 3 CNN: 30% din PIB?

Mehdi Paryavi, expert în economie digitală și AI: Din PIB-ul global al lumii, da.

Ana Maria Roman, realizatoare Antena 3 CNN: PIB global până în 2030?

Mehdi Paryavi, expert în economie digitală și AI: Până în 2030, da. Este enorm. Este enorm. Și nu doar atât, ci pentru întreaga economie globală. Infrastructura digitală și era digitală sunt o bază orizontală pentru tot restul din lume. Sănătatea, aviația, retailul, sistemul bancar - totul depinde de ea. Viața noastră depinde de ea. Modul în care trăim astăzi este complet bazat pe date. Lumea se schimbă foarte repede, iar viitorul va aparține națiunilor care pot îmbrățișa această schimbare suficient de rapid, dar și suficient de înțelept, pentru că trebuie să fii foarte strategic în ceea ce faci în economia digitală.

Cine este Mehdi Paryavi

Mehdi Paryavi este un expert global în economie digitală, inteligență artificială și infrastructură de date. Este consilier global pentru infrastructură digitală pentru organizații internaționale, inclusiv Națiunile Unite și Guvernul SUA.

Acesta este fondator și președinte al International Data Center Authority (IDCA) think-tank global pentru AI, cloud, data centers și economie digitală consilier pentru guverne și organizații internaționale.

Raportul International Data Center Authority (IDCA) privind economia digitală face câteva constatări cheie:

primele 10 țări din lume ca centre de date consumă acum peste 80% din toată electricitatea centrelor de date la nivel global;

SUA consumă aproape jumătate din toată electricitatea centrelor de date la nivel mondial (amprenta SUA: 46,7%, amprenta restul lumii: 53,3%);

Raportul IDCA arată, de asemenea, că există un deficit uriaș de forță de muncă pe piața internațională:

Deficit de peste 100 de milioane de joburi: Un deficit mondial de roluri legate de tehnologie, care acoperă operațiuni, dezvoltare software și management;

Un deficit mondial de roluri legate de tehnologie, care acoperă operațiuni, dezvoltare software și management; Criza de talente în țările în curs de dezvoltare: 80% din deficitul global de talente tech este concentrat în națiuni în curs de dezvoltare, făcând critică dezvoltarea locală a forței de muncă;

80% din deficitul global de talente tech este concentrat în națiuni în curs de dezvoltare, făcând critică dezvoltarea locală a forței de muncă; 71% acces global la internet: Doar 71% din populația lumii – 2.3 miliarde de oameni încă nu au acces la internet;

În ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale, IDCA preconizează că această tehnologie va necesita din ce în ce mai multă energie.

Raportul arată și ce investiții sunt necesare pentru țările care vor să țină pasul în cursa dezvoltării AI și vor să devină hub-uri digitale:

Centre de date și platforme cloud: Capacitatea de calcul și platformele AI necesare pentru o economie digitală modernă;

Capacitatea de calcul și platformele AI necesare pentru o economie digitală modernă; Energie electrică (la scară de GW): Rețele electrice fiabile, din ce în ce mai sustenabile;

Rețele electrice fiabile, din ce în ce mai sustenabile; Conectivitate și reglementare: Fibră de mare viteză și cadre guvernamentale;

Fibră de mare viteză și cadre guvernamentale; F orță de muncă și educație: Programe de formare specializate;