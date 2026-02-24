Antena 3 CNN Actualitate Locale Imagini cu momentul în care o maşină de gunoi a fost "înghiţită" de pământ, la Galaţi, după ce asfaltul s-a surpat

O maşină de gunoi care a fost "înghiţită" de pământ, la Galaţi. Sursa foto: captură video

O maşină de gunoi care cântărea aproximativ 5 tone a fost "înghiţită" de pământ, marţi, în centrul oraşului Galaţi, după ce asfaltul s-a surpat. De vină ar fi zăpezile şi precipitațiile care au căzut în ultimele zile. 

Autorităţile au încercat să scoată maşina de gunoi din groapă cu un tractor cu cuvă. Şoferul camionului de la regia de salubritate locală a spus că a simţit cum, deodată, a început să-i cadă maşina într-o groapă. 

(n.r. - aţi simţit că alunecă asfaltul, ce s-a întâmplat?) "M-am lăsat deodată în jos. Cred că am vreo 4-5 tone. Cred că de la zăpadă s-a lăsat pământul", a declarat şoferul maşinii de gunoi.

Incidentul a survenit, probabil, pe fondul zăpezilor şi a altor precipitaţii care au căzut în Galaţi, în ultimele zile. 

Urmează acum ca autorităţile locale să afle cauza exactă a surpării şi să ia măsuri pentru repararea zonei.

