Psiholog din comisia anti-abuzuri, către o clientă: „Ești o fu*ăcioasă în draci”. Colegiul Psihologilor spune că nu îl poate suspenda

Ion Duvac, doctor în psihologie, membru al Comisiei de Deontologie și Disciplină din cadrul Colegiul Psihologilor din România. Sursa foto: Facebook/ Ion Duvac

Ies la iveală înregistrări şocante din cabinetul unui cunoscut psiholog care face parte chiar din comisia de analiză a abuzurilor de la Colegiul Psihologilor din România. Acesta este acuzat că a hărţuit sexual paciente. PressOne a publicat o serie de înregistrări revoltătoare din timpul unei şedinţe de terapie în care psihologul Ion Duvac îi cerea pacientei sale detalii despre viaţa ei intimă şi chiar fotografii nud explicite. Acesta a fost contactat de Antena 3 CNN, dar a refuzat să răspundă întrebărilor. Atenție, urmează informaţii care vă pot afecta emoțional!

Ce o întreba psihologul pe o pacientă, chiar de la prima ședință:

„Ești sigură că știi să faci sex ca lumea?”, vine următoarea întrebare a psihologului. „Ce înseamnă sex de calitate pentru tine? S-ar putea să n-ai încredere în sexualitatea ta. Hai să vorbim despre subiectul ăsta, dacă vrei (...) Probabil de aici s-ar putea să fie activările astea la respingere. Ce înseamnă sex de calitate pentru Măria ta? Câte orgasme ai într-o partidă? Care e cea mai lungă partidă a vieții tale?”, continuă psihologul.

Președintele Colegiului Psihologilor spune că nu poate să îl suspende din comisie: „Nu, aşa ceva nu este posibil”

Antena 3 CNN a prezentat în exclusivitate reacţia preşedintelui Colegiului Psihologilor din România, dr. Constantin-Edmond Cracsner. Acesta spune că nu atribuțiile sale nu îi permit să îl suspende pe suspect din calitatea de membru al comisiei de analiză a abuzurilor, până la clarificarea situației.

„Nu este posibil să ajungi în situaţia ca specialist sa exploatezi necunoașterea, lipsa de experiență, starea de slăbiciune a unor persoane aflate în stare psihică vulnerabilă. Nu poți utiliza puterea sau autoritatea pe care ți-o oferă titlul profesional, competența profesională, astfel încât să angajezi sau să tolerezi activității cu conotație sexuală. Nu poți, firește, să angajezi din mod deliberat, repetat, comentarii sexuale, nesolicitate, anecdote, glume, gesturi, atingeri.Astfel de comportamente care sunt considerate de către beneficiarul serviciilor tale ca fiind ofensatorii, nu le poți manifesta.”, spune acesta.

Jurnalist Antena 3 CNN: Ce se va întâmpla cu funcția domnului doctor din cadrul comisiei de abuzuri pe care o are?

Dr. Constantin-Edmond Cracsner: Cu siguranță așteptăm din partea domnului Duvac o decizie în sensul dacă va mai rămâne în calitate de membru al acestei comisii, în mod normal există demisia ca un act de onoare, de responsabilitate, până la clarificarea situației. Nu cunosc deocamdată o modalitate oficială anunțată de domnul Duvac în acest sens și așteptăm reacția dânsului.

Jurnalist Antena 3 CNN: Până în momentul în care se clarifică situația, nu-l puteți suspenda din funcția pe care o are?

Dr. Constantin-Edmond Cracsner: Nu, președintele Colegiului nu are o astfel de atribut de calitate de a suspenda membrii. Nu, aşa ceva nu este posibil.

„Ești o fu*ăcioasă în draci, asumă-ți!”

PressOne a prezentat și o înregistrare în care psihologul îi spune femeii că este „o bunăciune în draci”, care are un apetit sexual foarte ridicat

I.D.: „Tu ești o femeie cu un apetit sexual foarte ridicat. Nu o să te mulțumească niciodată unul.”

G.: „De unde știți asta, că sunt cu un apetit sexual foarte ridicat? Ce mă deoache? Vreau să știu, spuneți-mi ce?”

I.D.: „Vorbești cu un cunoscător.”

G.: „Știu, dar (n.red. vreau să știu) pentru mine, așa.”

I.D.: „Ce, nu am dreptate?”

G.: „Cred că da, dar spuneți-mi cum v-ați dat seama, dați-mi trei indicii, două.”

I.D.: „Ești o fu*ăcioasă în draci, asumă-ți!”

„F*te tot ce prinzi și nu mai fi mofturoasă”

Ce i-a mai spus psihologul clientei:

„Ai structură de borderaș, cum zic eu, de border (n.red. tulburare de personalitate borderline)”. (...) Și tu îți reprimi sexualitatea. Modul tău natural e de nebunică. Tu dacă ai chef într-o zi, te-ai f**ut cu trei până la prânz. Dacă ți-ai da voie. Dar tu îți reprimi.”

„Tu ești borderiță. Și atunci tu trebuie să fii fu**tă în draci. Ia măsuri, că tu dai cu feromonul: Ioane, f**e-mă.”

„Nu te comporți ca atare. Știi că ești bunăciune, știi că ești f**ăcioasă, dar tu vrei să te comporți ca o gospodină. Și te miri de ce eșuezi? Low level, low life” (n.red. nivel scăzut, viață nefericită), îi explică Duvac.

„Ți-e frică de tine, mă, să te accepți. Tu ți-ai trage-o cu toți. Borderii sunt cei mai fericiți dacă se acceptă. Nu dacă își reprimă. Reprimarea sexualității la borderi e catastrofică. Le dă niște atacuri de panică și niște nefericiri… (...) F*te tot ce prinzi și nu mai fi mofturoasă”.

„Păi când simți (n.red. că se apropie depresia), sună un prieten care te urcă pe pereți vreo două ore să vezi cum te scoate din buza prăpastiei. Ești o bunăciune.”

„Anxioasele sunt cele mai bune amante, dacă dau peste pricepuți. Preludiul, la anxioase, este mai lung. După o oră și ceva lasă și ele garda jos. Intră în rezonanță, intră în sincronicități, se mișcă organismul natural. Sunt niște minunății la pat, dacă știu să f**ă”

„Anxioasele sunt cele mai bune amante, dacă dau peste pricepuții”

„Adică cu 5-6 orgasme ești undeva la limita inferioară a nivelului mediu. De ce? Pentru că așa ți-ai dat tu voie. Așa te-ai setat. Ia-ți 20 (de orgasme). Ce ar trebui să faci dacă te-ai f**e acum cu unul, ca să ai 20 de orgasme? Știi?”

„Nu-s convins că tu știi sex de calitate.”

„Te miri de ce ai parte de (bărbați) low level? Că ești nef***tă, măi, doamnă. (...) Păi tu mori, mă, dacă stai într-o singură p**ă. Ție nu ți-e clar? Mori, metaforic”

„Ia-ți un prof de sex cu care să discuți, așa, bătrânește, cum discuți cu mine. Ia-o mai la stânga, mai la dreapta.”

„De ce m-aș întoarce să te f*t a doua oară?”, o întreabă ipotetic bărbatul sau „ce-ai face tu ca să te țin minte toată viața, dacă te-aș f**e?”.

„Bănuiesc că nu faci sex cu prezervativ”, vrea să știe psihologul.

Ce calitate are Ion Duvac în Colegiul Psihologilor

Ion Duvac, doctor în psihologie, este din 2017 membru al Comisiei de Deontologie și Disciplină din cadrul Colegiul Psihologilor din România, structura care veghează la respectarea normelor etice ale profesiei. De aproape nouă ani, acesta face parte din echipa celor nouă membri care analizează sesizările privind eventuale abateri disciplinare și decid aplicarea sancțiunilor atunci când situația o impune.

Comisia are rolul de a urmări respectarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, judecând derapajele, plângerile sau cazurile de abuz semnalate Colegiului. Practic, orice sesizare oficială ajunge pe masa acestei structuri, care funcționează ca instanță profesională în interiorul organizației.

În 2021, Ion Duvac a ocupat și funcția de vicepreședinte al Comisiei de Deontologie și Disciplină, consolidându-și poziția în cadrul forului responsabil cu menținerea standardelor etice în profesie.

Membrii Comisiei de Deontologie sunt aleși la nivelul filialelor teritoriale o dată la patru ani, iar ulterior sunt validați de Convenția Națională – cel mai înalt for decizional al Consiliului Psihologilor.

De-a lungul timpului, Duvac a activat și în alte structuri ale Colegiului, în concordanță cu specializările sale profesionale, inclusiv în Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.