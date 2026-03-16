Primul Centru European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență a fost lansat oficial la Bruxelles

Publicat la 21:53 16 Mar 2026

Primul Centru European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență, o inițiativă Aspen România, a fost lansat oficial, luni, la Bruxelles. Evenimentul a avut loc în prezența Roxanei Mînzatu, vicepreședinta Executivă pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, în cadrul Comisiei Europene, notează ecestr.eu.

"Plecând de la premisa că securitatea economică și reziliența fac parte integrantă din conceptul extins de securitate, Centrul European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență, bazat la Bruxelles, reprezintă un răspuns la Strategia și Comunicarea Comisiei Europene privind securitatea economică, fiind o platformă de dialog, pregătire de decizii și analiză de impact între nivelul supranațional (UE, NATO), statele membre/aliate și mediul economic.

Activitățile Centrului acoperă industriile și infrastructurile critice din sfera telecomunicațiilor și spațiului, industriei financiare, energiei, sănătății, securității cibernetice și rezilienței lanțurilor de aprovizionare cu materii prime, cu accent pe impactul noilor tehnologii (inteligența artificială, biotehnologie, quantum) asupra securității și rezilienței la nivel național și european", a transmis sursa amintită.

“Într-o lume în care securitatea economică, reziliența la șocuri, revoluția tehnologică și dependențele externe afectează competitivitatea și interesele europene, nu trebuie să uităm niciodată despre impactul acestor transformări asupra oamenilor și societățile noastre”, a declarant Roxana Mînzatu.

“Misiunea ECESTR este să informeze și să asigure coerența între deciziile UE și NATO în materie de securitate economică, tehnologie și reziliență cu acțiunile adoptate la nivelul statelor membre și impactul acestora asupra mediului economic și al societății”, a subliniat Mircea Geoană.

Despre tranziţia de la 5G la 6G

În cadrul conferinței de lansare, a fost realizată și prima analiză privind lecțiile învățate din tranziția de la tehnologia 5G la cea de 6G, cu folosirea inteligenței artificiale.

Consiliul Consultativ al ECESTR reunește lideri și experți internaționali de prestigiu din domeniile politicii, economiei, securității și tehnologiei, care contribuie cu expertiză strategică la dezvoltarea inițiativelor centrului.

Printre membrii Advisory Board se numără Mircea Geoană, fost Secretar General Adjunct al NATO, Paolo Gentiloni, fost comisar european pentru economie și fost prim-ministru al Italiei, Natalia Gavrilița, fost prim-ministru al Republicii Moldova, Cathryn Clüver Ashbrook, expert în strategie politică și economică, Camille Grand, specialist în securitate și apărare europeană, Dr. Rebecca Harding, economist specializat în securitate economică, și Andrei Iancu, expert în inovare și fost director al U.S. Patent and Trademark Office.