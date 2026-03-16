Afganistan acuză Pakistanul că a bombardat din nou Kabul. Oamenii au fugit din case şi s-au refugiat în adăposturi subterane

2 minute de citit Publicat la 21:18 16 Mar 2026 Modificat la 21:19 16 Mar 2026

Sursa foto: Colaj capturi Nexta / X

Autoritățile afgane au acuzat, luni, Pakistanul că a atacat Kabul, unde s-au auzit explozii puternice, iar apărarea antiaeriană a fost activată, notează France24.

Mai multe explozii s-au auzit, luni, în capitala Afganistanului, iar nori de fum erau vizibili din zonele Shahr-e-Naw și Wazir Akbar Khan. Exploziile, produse cu doar câteva zile înainte de sfârșitul lunii sfinte musulmane Ramadan, au provocat panică și au forțat familiile să iasă din case și să alerge în căutare de adăpost, după ce au întrerupt postul.

Alți locuitori s-au grăbit să se adăpostească în subsoluri. Purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid, a scris pe X că armata pakistaneză a „violat teritoriul afgan”, numind atacurile „o crimă” și un „act de inumanitate”.

Armata pakistaneză a atacat Kabulul de mai multe ori în ultimele săptămâni, ca parte a unui conflict declanșat de acuzațiile conform cărora guvernul taliban a adăpostit extremiști care au efectuat atacuri peste graniță.

Însă Mujahid a declarat că ultimele atacuri au lovit un centru de tratament, ucigând mai mulţi civili.

Reports say aircraft struck the central part of Kabul. Fires have broken out across the capital, with thick smoke rising over the city. pic.twitter.com/wtBqOxIEdG — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2026

Au murit deja zeci de civili

Atacurile dintre cele două ţări s-au intensificat în octombrie anul trecut şi s-au soldat cu zeci de morți. După ce apele s-au mai calmat, atacurile s-au reluat luna trecută, Pakistanul descriind conflictul drept „război deschis”.

Vineri, misiunea Națiunilor Unite în Afganistan a confirmat moartea a cel puțin 75 de civili în țară de când luptele cu Pakistanul s-au intensificat pe 26 februarie. Ambele părți susțin că nu vizează civilii.

Atacuri aeriene și bombardamente sunt raportate în mod regulat în regiunile de frontieră din estul și sudul Afganistanului.

Trei copii și o femeie au fost uciși de bombardamentele pakistaneze în estul Afganistanului în noaptea de duminică până luni, au declarat oficiali afgani.

În total, 18 civili au fost uciși în Afganistan în ultima săptămână ca urmare a confruntărilor transfrontaliere dintre cele două părți, potrivit autorităților afgane.

Confruntările repetate la frontieră din ultimele săptămâni au afectat comerțul, iar aproximativ 115.000 de persoane au fost forțate să își părăsească locuințele.

Programul Alimentar Mondial (PAM) a anunțat duminică că a început să livreze „alimente care salvează vieți” către peste 20.000 de familii afgane strămutate și a avertizat că „o instabilitate suplimentară va împinge milioane de oameni în foamete”.

Puțin peste 100 de persoane forțate să-și părăsească locuințele s-au adunat luni, începând cu zorii zilei, la un punct de distribuție al PAM din provincia Paktia, la granița de est a Afganistanului, pentru a primi biscuiți.