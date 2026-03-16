Lavrov a acuzat Ucraina că a sabotat negocierile de pace și a anunțat că războiul merge mai departe: Vom urmări obiectivele pe teren

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat din nou Kievul de „sabotarea” negocierilor de pace și a promis că va continua războiul. „Aceste acorduri privind o soluționare diplomatică a războiului din Ucraina, la care Rusia s-a angajat din 2022 până în acest an, sunt sabotate de partea ucraineană”, a declarat Lavrov, notează Moscow Times.

Potrivit lui Lavrov, Rusia nu are nicio intenție de a opri acțiunile militare din cauză că "Ucraina nu e pregătită pentru pace". „Președintele Putin a confirmat în repetate rânduri că suntem angajați în mod neechivoc față de o soluție negociată. Dar, din moment ce regimul de la Kiev nu este pregătit pentru acest lucru, vom urmări obiectivele unei operațiuni militare speciale pe teren, ceea ce se întâmplă în prezent”, a spus el.

Lavrov a mai susţinut că, „spre deosebire de europeni”, SUA „promovează” ideea de „recunoaștere a realităților «de pe teren»” și de predare a întregului Donbas Rusiei pentru a elimina „cauzele profunde ale conflictului”. Lavrov a citat „prezența unui regim nazist la Kiev” ca o altă astfel de „cauză profundă”.

„Europenii vor cu siguranță să păstreze regimul în orice teritoriu mai rămâne din Ucraina, iar acest regim își va continua activitățile ostile, antiruse. Ei intenționează să aducă un fel de forțe de stabilizare - în esență, trupe de ocupație care vor reprezenta o amenințare pentru Rusia”, a declarat ministrul.

Pretenţiile Rusiei

La sfârșitul lunii februarie, în urma întâlnirilor SUA-Rusia-Ucraina de la Geneva, negociatorii ruşi le-au spus oficialilor americani că Moscova se va retrage din discuții dacă vor fi refuzate concesiile, au transmis surse Bloomberg.

Aceștia au cerut ca întregul Donbas să fie predat Rusiei, ceea ce ar putea fi urmat de o întâlnire între Putin şi Zelenski pentru a confirma acordul de pace. Potrivit surselor, Moscova și-a declarat, de asemenea, disponibilitatea de a retrage trupele din regiunile Sumy, Harkov și Dnipropetrovsk și de a opri atacurile din alte regiuni, ca parte a acordului.