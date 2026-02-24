Cum e să negociezi pacea cu rușii. Un membru al delegației de la Kiev face dezvăluiri. ”Mi-a spus: N-o să-l trezesc pe Lavrov acum”

Cum e să negociezi cu rușii pacea din Ucraina? Este o întrebare la care mulți vor să afle răspunsul, după ce au avut loc mai multe runde de discuții pentru pace, dar, la patru ani de la invazia Rusiei, par să aibă puține rezultate. BBC a vorbit cu Serghei Kislitsa, membru al delegației președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a participat la discuții.

O nouă rundă de negocieri mediate de SUA ar urma să aibă loc la Geneva în această săptămână.

Potrivit lui Kislitsa, aceste discuții sunt mai degrabă pragmatice și, în general, lipsite de genul de declarații politice sau istorice grandioase pe care Moscova le folosește în alte contexte.

„Militarii înțeleg mai bine ce se întâmplă pe câmpul de luptă. Altă problemă este dacă ei [rușii] sunt capabili sau nu să raporteze [înapoi] direct… fără să «cosmetizeze» sau să schimbe informațiile”, a spus el.

Nu e deloc simplu să încerci să oprești un război. Situația de pe frontul din estul Ucrainei, unde mii de drone patrulează și lovesc peste o vastă „zonă gri” dintre cele două tabere, în timp ce 200.000 de civili ucraineni încă trăiesc în orașele din Donbas descrise drept o „centură de fortărețe”, face ca partea tehnică a unei retrageri sau separări a forțelor să fie extrem de complicată.

„Trebuie să ai un set clar de reguli și protocoale și o modalitate de a verifica și monitoriza.”, a spus Kislitsa.

El a vorbit despre colaborarea strânsă cu oficiali americani, printre care generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO în Europa, și Dan Driscoll, secretarul Armatei SUA.

„Trebuie să le recunoaștem americanilor angajamentul și răbdarea”, spune el, „pentru că stau în întâlniri fără întrerupere. Nu doar observă… pun întrebări și ne ascultă răspunsurile.”

Kislitsa a vorbit în termeni pozitiv despre rolul jucat de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, despe care a spus că „nu este un începător”, dar și de miliardarul Steve Witkoff, pe care l-a numit „o persoană mult mai înțeleaptă decât imaginea caricaturală pe care o vezi în presă”.

SUA, spune Kislitsa, ar avea un rol-cheie în monitorizarea oricărui armistițiu viitor, cu resurse precum sateliți și alte mijloace de supraveghere de înaltă tehnologie.

„Avem nevoie de cineva care să joace rolul de arbitru, pentru că dacă există o încălcare, trebuie să existe o a treia parte solidă [și] autoritară.”

Timp de opt ani, înainte de invazia pe scară largă din 2022, acest rol de monitorizare a fost îndeplinit de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), un organism ale cărui resurse limitate și lipsă de mecanisme de impunere au făcut ca el să fie, în mare măsură, incapabil să prevină o escaladare.

„A fost o realizare destul de mare [pentru ei] doar să aibă două drone zburând deasupra teritoriului”, a spus Kislitsa. „E ca în epoca «Flintstones» comparativ cu ce avem azi.”

Prin comparație, relatări recente sugerează că până la 12.000 de drone ar opera, la un moment dat, deasupra unui singur oraș: Pokrovsk.

Întrebat cum poate să stea la aceeași masă cu emisarii unui lider de la Kremlin care a fost dispus să sacrifice peste un milion dintre oamenii săi pentru a supune Ucraina, Kislitsa a rsăpuns că e o chestiune de exercițiu.

„Am văzut mult mai rău. Am petrecut cinci ani la New York, trei dintre ei înainte de invazia pe scară largă. Stăteam în aceeași încăpere cu inamicul”.

El a povestit despre momentul 23 februarie 2022. În mijlocul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, convocată pentru a discuta criza din Ucraina, ambasadorul a primit vestea că țara sa era atacată. În același timp, în Kiev se auzeau primele explozii îndepărtate, în timp ce începea invazia Rusiei asupra Ucrainei. În acele momente dramatice, Kislitsa a încercat să-l convingă pe ambasadorul Rusiei, Vassily Nebenzia, să-și sune șeful, pe ministrul de Externe Serghei Lavrov, pentru a cere asigurări că trupele ruse nu vor invada.

„Am spus deja tot ce știu azi”, i-ar fi răspuns Nebenzia, potrivit lui Kislitsa. „Nu o să-l trezesc pe ministrul Lavrov la ora asta.”

Viețile tuturor s-au schimbat atunci. Kislitsa a mai rămas la ONU încă trei ani, înainte să se întoarcă la Kiev.

Dacă delegațiile se întâlnesc din nou la Geneva joi, el va fi acolo, negociind în continuare detaliile și mecanismele unui armistițiu, dar așteptând, în același timp, ca piesa cea mai importantă să își găsească locul.

„Războiul ar putea fi oprit printr-un singur apel al unei singure persoane către șeful său de stat major. Dar, aparent, dictatorul de la Kremlin [președintele rus Vladimir Putin] nu e dispus să oprească războiul, cel puțin deocamdată”, a spus el.