Baloanele purtătoare de drone: Cum au adaptat ucrainenii o armă din Primul Război Mondial pentru a bombarda rafinăriile din Rusia

Balon construit de o companie ucraineană folosit pentru comunicații militare și cercetare. Foto: Profimedia Images

Armata ucraineană a început să folosească tot mai des baloane în operațiunile militare împotriva Rusiei, informează Wall Street Journal, preluată de The Moscow Times.

La scurt timp după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina, pe 24 februarie 2022, ucrainenii au utilizat baloane pentru aruncarea de bombe sau grenade direct asupra trupelor ruse. Începând cu 2024, baloanele - furnizate în special de SUA - au început să fie folosite ca „aeronave purtătoare de drone”.

Astfel baloanele au o încărcătură de drone-kamikaze care, ajunse în apropierea unui obiectiv, atacă țintele pe cont propriu.

Această tactică a permis lovirea unor ținte aflate în adâncimea teritoriului rus, precum rafinăriile de petrol, porturile și alte facillități și elemente de infrastructură folosite de armata rusă sau vitale economiei Rusiei.

În 2025, forțele armate ucrainene au folosit astfel de dirijabile pentru atacarea unor rafinăriile de la Moscova și Riazan. Aceleași baloane au lansat drone de atac asupra Moscovei, în decembrie 2025 și ianuarie 2026, acțiune de a dus la închiderea temporară a aeroporturilor din capitala rusă.

Ucraina se folosește, în aceste atacuri de condițiile climatice favorabile care permit atacarea Rusiei - mai exact ucrainenii se folosesc de curenții atmosferici din est care dirijează astfel „natural” baloanele pe rute aeriene spre Rusia.

Piloții acestor baloane combină Inteligența Artificială cu prognozele meteo pentru a lovir țintele aflate la mare distanță cu precizie.

Baloanele pot lansa drone kamikaze de la 30 de kilometri înălțime. Acestea cad aproape vertical pe țintă și sunt greu de interceptat

Aceste baloane au devenit, datorită inovațiilor high-tech și a senzorilor moderni, o armă redutabilă care poate fi folosită, cu costuri redudse, în misiuni de recunoaștere, comunicații și atacarea unor ținte aflate la mii de kilometri depărtare.

Totodată, baloanele sunt greu de depistat pe radar și zboară la înălțimi aflate dincolo de raza de acțiune a majorității sistemelor de război electronic ruse.

„Tot ce poți face dintr-un avion poate fi făcut de pe un balon — dar majoritatea țărilor nu se gândesc la asta”, a spus Peter Phillips, fost ofițer senior al operațiunilor speciale americane care a lucrat cu astfel de baloane folosite și de armata ucraineană.

Aceste dispozitive „sunt necesare, deoarece nu vom avea niciodată suficiente drone și rachete cu rază lungă”, a spus Iurii Visoven, cofondator al startup-ului Aerobavovna din Kiev, care dezvoltă și produce baloane pentru Forțele Armate ale Ucrainei din 2023.

Conform companiei, aceste baloane pot transporta între 4 și 25 kg de încărcătură utilă și pot rămâne în aer până la șapte zile.

Baloanele Aerobavovna sunt proiectate pentru supraveghere și transmiterea semnalului pentru dronele cu vedere la persoana întâi (FPV), ajutând la asigurarea unei comunicații stabile în condiții de luptă.

În plus, compania britanico-germană Planetfall a dezvoltat drone de atac care pot fi lansate din baloane de la o altitudine de 30 de kilometri, unde dronele convenționale nu pot opera din cauza temperaturilor scăzute și a aerului rarefiat. Odată aruncate, dronele Planetfall cad aproape vertical pe țintă, făcându-le aproape imposibil de interceptat. Un avantaj suplimentar este absența contactului radio sau a unei urme de căldură de la motor care le-ar putea da de gol, a explicat fondatorul companiei, Viktor Frijherr von Süskind.