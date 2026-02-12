Dronele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din nordul arctic al Rusiei: “Un nou record de distanță”

1 minut de citit Publicat la 18:45 12 Feb 2026 Modificat la 18:45 12 Feb 2026

Rafinăria Ukhta face parte din grupul rus Lukoil și procesează anual aproximativ 4,2 milioane de tone de petrol. Foto: Captură video: exilenova_plus/Telegram

Drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit rafinăria de petrol Lukoil Ukhta din Republica Komi a Rusiei, situată la 1.750 de kilometri de granița cu Ucraina, a declarat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru Kyiv Independent.

Atacul marchează un nou record de rază de acțiune pentru dronele ucrainene, potrivit sursei citate. Dronele erau operate de centrul de operațiuni speciale Alpha al SBU.

În urma atacului, au fost raportate un incendiu și fum intens la instalație. „Informațiile preliminare indică faptul că o unitate de distilare atmosferică în vid și o unitate de filtrare a viscozității au fost lovite. Aceste unități sunt responsabile pentru rafinarea primară a petrolului și producția de păcură și benzină”, a declarat sursa.

Rafinăria Ukhta face parte din grupul rus Lukoil și procesează anual aproximativ 4,2 milioane de tone de petrol. Potrivit sursei, uzina furnizează combustibil forțelor armate ale Rusiei.

Anterior, unul dintre cele mai lungi atacuri cu drone ucrainene a fost raportat în 2024 în regiunea Murmansk din Rusia, situată la aproximativ 1.500 de kilometri (930 de mile) de Ucraina.

This morning, Ukrainian forces carried out strikes with Lyutyi long-range OWA-UAVs on the Lukoil Ukhta oil refinery in Russia's Komi Republic.



A fire broke out at the object as a result of the attack, with a pile of black smoke rising to the sky.



The facility is located over… pic.twitter.com/Ma72OoTMs7 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) February 12, 2026

Regiona Murmansk găzduiește baza aeriană Olenya, unde sunt staționate bombardiere strategice rusești folosite în atacurile împotriva Ucrainei, precum și baza navală Severomorsk a Flotei de Nord a Rusiei.

Atacurile fac parte dintr-o campanie mai amplă de atacuri cu rază lungă de acțiune a Ucrainei în interiorul Rusiei, menită să slăbească capacitatea Moscovei de a-și susține războiul împotriva Ucrainei.

„Distrugerea lor reduce capacitatea inamicului de a-și aproviziona trupele cu combustibil, complică logistica și scade veniturile financiare folosite pentru a purta războiul împotriva Ucrainei”, au declarat sursele din serviciile de informații pentru presa ucraineană.

În luna ianuarie, dronele ucrainene au bombardat o rafinărie de petrol în regiunea Krasnodar, aflată în sudul Federaţiei Ruse. De asemenea, în decembrie, armata Ucrainei a atacat cu drone rafinăria de petrol Syzran, aflată în regiunea rusă Samara.