Ucraina a lansat un atac cu drone asupra Rusiei. A fost bombardată o rafinărie de petrol

2 minute de citit Publicat la 09:57 21 Ian 2026 Modificat la 09:59 21 Ian 2026

Un incendiu a izbucnit la un bloc de locuinţe din Republica Adigea, după atacul cu drone al Ucrainei. Sursa foto: Telegram/Murat Kumpilov

Armata Ucrainei a lansat un atac cu drone asupra Rusiei în noaptea de marţi spre miercuri. 11 oameni au fost răniţi după ce a fost bombardată o rafinărie de petrol în regiunea Krasnodar, aflată în sudul Federaţiei Ruse, a relatat The Kyiv Independent. Noaptea trecută, şi ruşii au atacat cu drone unele zone din Ucraina, iar două persoane au murit, a informat publicaţia Ukrainska Pravda.

Ucraina a lansat un atac cu drone asupra Rusiei

Unsprezece persoane au fost rănite într-un atac petrecut peste noapte în Republica Adigea din Rusia, în timp ce un atac separat cu drone a declanșat un incendiu la o rafinărie de petrol din regiunea vecină Krasnodar, au relatat autoritățile locale și presa pe 21 ianuarie, potrivit The Kyiv Independent.

Guvernatorul Republicii Adigea, Murat Kumpilov, a declarat că o clădire rezidențială din districtul Takhtamukaysky a fost avariată după ce o dronă a fost detectată în zonă. El a spus că 11 persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite.

Murat Kumpilov a raportat că atacul a declanșat un incendiu la un bloc de apartamente și la o parcare din apropiere, în satul Novaya Adigea, ceea ce a determinat un răspuns de urgență.

Agențiile media de stat ruse TASS și RIA Novosti au transmis că incendiul a fost cauzat de un atac cu drone ucrainene asupra unei clădiri rezidențiale. Oficialii ucraineni nu au comentat incidentul.

Cu toate acestea, agenția independentă rusă ASTRA a relatat că pagubele au fost cauzate de o rachetă de apărare aeriană rusească, citând înregistrări video ale martorilor oculari. ASTRA a declarat că la fața locului erau vizibile resturi compatibile cu un interceptor de apărare aeriană.

Russian S-300 system failed in Afipskiy town of Krasnodar region and hit residential house pic.twitter.com/H1fZfWMIgd — Liveuamap (@Liveuamap) January 20, 2026

Incidentul a avut loc pe fondul unor rapoarte despre activitatea dronelor și operațiuni de apărare aeriană în zonă. Responsabilitatea pentru pagube nu a fost confirmată independent.

Rafinărie de petrol din Rusia, în flăcări

Separat, în regiunea vecină Krasnodar, dronele au lovit rafinăria de petrol Afipsky peste noapte, declanșând un incendiu la instalație, au raportat presa rusă și autoritățile locale.

Oficialii regionali au declarat că fragmente de dronă au căzut pe terenul rafinăriei, aprinzând flăcările. Sediul operațiunilor regionale a declarat că nu au existat victime și nicio pagubă la infrastructura critică, adăugând că incendiul a fost stins rapid.

Rafinăria Afipsky – una dintre cele mai mari din sudul Rusiei – a fost vizată în mod repetat în atacurile anterioare cu drone, inclusiv în atacurile raportate în septembrie și noiembrie anul trecut, care au provocat incendii la instalație.

Deși Kievul nu a comentat niciunul dintre atacuri, Ucraina lansează în mod curent atacuri puternice împotriva instalațiilor militare și industriale din Rusia, bazându-se în principal pe drone dezvoltate pe plan intern și vizând infrastructura rusească de petrol și gaze - o sursă cheie de venit care susține invazia Rusiei în Ucraina.

Doi oameni au murit în Ucraina, după bombardamentele ruşilor

Noaptea trecută şi ruşii au lansat atacuri cu drone pe teritoriul Ucrainei. Două persoane au fost ucise și una rănită în urma bombardamentelor asupra regiunii Dnipropetrovsk, conform Ukrainska Pravda.